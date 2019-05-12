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Порошенко присвоил 616 женщинам звание "Мать-героиня"

Награду предоставляют женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пять и более детей.

Порошенко присвоил 616 женщинам звание "Мать-героиня"
Фото: theodysseyonline.com

Президент Петр Порошенко по случаю Дня матери, который в Украине отмечают во второе воскресенье мая, присвоил звание "Мать-героиня" 616 женщинам. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Больше всего женщин, получивших награду, в Ровенской области - 137. Второй по количеству матерей-героинь в этом году является Волынская область, где их 76. Третья - Закарпатская область, где представлены к награде 49 женщин", - говорится в сообщении.

"Мать-героиня" - государственная награда для женщин, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Также почетного звания удостаиваются матери, воспитывающие усыновленных в установленном законом порядке детей.

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