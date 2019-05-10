Порошенко допросили по делу Майдана (обновлено)

Договоренность о допросе была достигнута накануне.

Президента Петра Порошенко допросили в деле расстрелов на Майдане.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

По его словам, договоренность о допросе была достигнута накануне.

«Как мне сообщили, следователи уже допрашивают. Возможно уже и закончили допрашивать Президента», – ранее рассказал Горбатюк.

Позже президент Петр Порошенко подтвердил, что повторно дал показания по делу о преступлениях против участников "Революции достоинства" на Майдане в 2014 году.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Глава государства выразил надежду, что его ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия.

Он также отметил важность этого дела для украинского общества и выразил убеждение, что все виновные должны быть наказаны.

Напомним, Генпрокуратура вызвала Порошенко на 7 мая для допроса по делам о преступлениях против активистов Евромайдана в 2013-2014 годах. Порошенко на допрос не пришел.

18 ноября 2016 года Генеральная прокуратура допросила Порошенко по делу о преступлениях против активистов Евромайдана.