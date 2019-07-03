Уволился один из членов Высшего совета правосудия

Михаил Исаков обжаловал отмену указа Зеленского о его назначении.

Михаил Исаков уволился с должности члена Высшего совета правосудия. Решение об удовлетворении соответсвующего его заявления принял Высший совет правосудия во вторник, 2 июня.

Как говорится в решении, заявление Исаков написал по собственному желанию.

Напомним, Михаил Исаков был назначен бывшим президентом Петром Порошенко вместе с Андреем Василенко по результатам конкурса на должность членов Высшего совета правосудия.

Однако 10 июня новый президент Владимир Зеленский отменил указы Порошенко о назначении Исакова и Василенко. Такое решение они обжаловали в Верховном Суде. На время судебынх разбирательств - ушли в неоплачиваемый отпуск.