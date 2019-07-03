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"Голос" заявил, что вернул два миллиона гривен взносов

Партия не принимает пожертвования от людей и компаний с сомнительной репутацией.

"Голос" заявил, что вернул два миллиона гривен взносов
Фото: facebook/Голос

Партия "Голос" заявила, что вернула около 2 млн грн взносов, которые не соответствуют фандрейзинговой политике партии. Об этом говорился в сообщении партии на фейсбуке.

"Мы проводим проверку всех взносов, которые к нам поступают. Когда мы начали кампанию фандрейзинга, время от времени получаем непрозрачные платежи - от людей с налоговым долгом, с незакрытыми судимостями. Мы обязательно возвращаем эти деньги, даже если это большие суммы", - заявила глава "Голоса" Юлия Клименко.

В партии утверждают, что политика фандрейзинга такова, что "Голос" принимает взносы только при условии, что доноры не будут влиять на независимость партии. Кроме того, партия не принимает деньги от компаний, задействованных в коррупционных схемах.

Напомним, согласно последнему опросу, проведенному Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко в Раду пройти есть шанс у семи партий. "Слугу народа" готовы поддержать 43,2% респондентов среди тех, кто определился и будет голосовать, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12%, ВО "Батькивщина" – 9,4%, "Голос" – 8,3%, "Европейскую солидарность" – 8,2% опрошенных.

С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% партия "Сила и честь" с поддержкой 4,1% голосов и "Гражданская позиция" – 3,9% респондентов.

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