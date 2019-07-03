Тимошенко: энергетическая независимость решает тарифную проблему

Развитие новых энергетических комплексов, таких как Любельская шахта на Жовкивщине, поможет Украине получить энергетическую независимость, а затем - решить тарифную проблему. Об этом Юлия Тимошенко сказала во время пресс-конференции во Львове, где она находится с рабочим визитом.

«Этот прекрасный комплекс шахт вместе с тепловыми электростанциями может добывать по 8 млн тонн коксующегося угля в год. Это значит, что не нужно будет поставок из России и мы укрепим свою энергетическую независимость», - убеждена лидер« Батькивщины».

По ее подсчетам, местные бюджеты будут получать от предприятия не менее 350 млн долл. в год дополнительно.

Юлия Тимошенко выразила сожаление по поводу того, что уже 10 лет Любельская шахта стоит без поддержки государства, без развития, хотя этот комплекс мог быть построен уже 5 лет назад и решил бы ряд энергетических проблем всей страны.

Председатель партии призвал действовать, не теряя времени. В том числе и в решении проблем задолженности по зарплате перед шахтерами.

«Ко мне обратились шахтеры из Червонограда. Задолженность остается. Проблема в том, что наши ключевые электростанции, такие как Центрэнерго, не покупают украинский уголь в своих родных шахт, а взамен привозят топливо с оккупированных территорий. И поэтому наши шахты без развития, а шахтеры без зарплат », - подытожила она.

Лидер «Батькивщины» отметила, что сегодня нужно как можно быстрее запустить экономику и получить от этого результат для Украины и людей.

Для этого политик призвала объединиться, чтобы помочь предотвратить дальнейшую деградацию страны: «После парламентских выборов надо совместить новизну с опытом, профессионализмом, ответственностью, со знанием, что делать, чтобы страна становилась сильнее, возрождалась и люди это чувствовали».