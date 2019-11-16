В Праге на Летенском поле 16 ноября собрались сотни тысяч демонстрантов, потребовавших отставки премьер-министра Андрея Бабиша и министра юстиции Марии Бенешовой.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

По данным Радио Свобода, митинг собрал около 300 тысяч человек и продолжался два часа. Участники акции обвиняли премьера в причастности к коррупции и призывали оппозиционные партии к укреплению своего влияния на политическую обстановку в стране.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Чехи выражают опасения, что неподотчетность премьер-министра государственным и гражданским институтам может привести к отказу европейских партнеров от выделения Чехии средств из союзных фондов.

Массовые акции протеста против действующего главы правительства и бывшего предпринимателя Андрея Бабиша начались в конце апреля. Его обвиняют в мошенничестве при распределении дотаций ЕС. Еврокомиссия также обвинила премьера Чехии в конфликте интересов при получении дотаций для его холдинга Agrofert.

Сам мультимиллиардер отрицает факты нарушений и называет дело политически мотивированным.

Активизация нынешних протестов связана с назначением министром юстиции сторонницы Бабиша Марии Бенешовой. Противники премьера опасаются, что она будет оказывать давление на следствие.

Как сообщалось, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш с большой делегацией бизнесменов на слкдующей неделе посетит Украину.