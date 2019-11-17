Еще два свидетеля разговора Трампа с Зеленским дали показания

Один из свидетелей подтвердил связь между задержкой помощи Украине и Байденом.

Еще два свидетеля, слышавшие телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, дали показания перед комитетом Палаты представителей по разведке, передает в воскресенье информагентство dpa.

Речь идет о бывшем сотруднике Совета национальной безопасности США Тиме Моррисоне и сотруднице вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс.

Вечером в субботу были опубликованы расшифровки показаний Моррисона и Уильямс в сокращенном виде.

Судя по этим документам, Уильямс назвала обращенную к Зеленскому просьбу Трампа провести антикоррупционное расследование в отношении его вероятного соперника на президентских выборах 2020 года, Джо Байдена, и его сына Хантера "необычной" и "неуместной".

"В моих глазах это [требование] указывало на возможное наличие иных мотивов для удержания военной помощи", - заявила Уильямс. По ее словам, ситуация выглядела так, как будто речь шла в большей степени о "личной политической повестке дня" президента, нежели о внешнеполитических интересах США.

Со своей стороны, Тим Моррисон подтвердил, что частичная приостановка выплаты помощи Украине была связана с требованием объявить о намерении провести расследование в отношении семьи Байденов и компании Burisma. При этом Моррисон указал, что он не заметил в разговоре Трампа с Зеленским, состоявшемся 25 июля, ничего незаконного.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал телефонный разговор Трампа и Зеленского от 25 июля, который стал причиной того, что Конгресс объявил о начале официального расследования против президента.

13 ноября в Конгрессе США начались открытые слушания по делу импичмента Трампа.

Критики Трампа считают, что он воспользовался своим положением, чтобы надавить на Зеленского, угрожая приостановить финансовую помощь Украине, если украинские власти не объявят о проведении расследования против его политического противника.

Однако в обнародованной Белым домом расшифровке первого разговора Трампа с Зеленским нет никаких упоминаний о Байдене или выборах президента США 2016 года.