Служба, во время которой произошла трагедия, транслировалась в прямом эфире.

В американском штате Техас в воскресенье, 29 декабря, в христианской церкви поселка Уайт Сетлемент произошла стрельба. В результате три человека получили ранения, включая нападавшего.

Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в церкви, после чего был застрелен посетителями. Стрелок и одна из жертв скончались по дороге в больницу. Еще один пострадавший был госпитализирован в критическом состоянии, он позже скончался в больнице.

Чиновник из Департамента общественной безопасности Техаса Джефф Уильямс похвалил "героических прихожан", которые остановили боевика.

Церковная служба, во время которой произошла трагедия, транслировалась в прямом эфире местного телеканала, поэтому весь город видел, что произошло.

Напомним, ранее в Чехии произошла стрельба в больнице, в ходе которой погибли шесть человек.