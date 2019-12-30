Нацбанк в субботу выкупил с рынка $500 млн
Нацбанк в субботу выкупил с рынка $500 млн
Гончарук назвал 20 городов, где в январе снизится стоимость отопления
Гончарук назвал 20 городов, где в январе снизится стоимость отопления
Филарет продолжает назначать епископов, ПЦУ призвала его остановиться
Филарет продолжает назначать епископов, ПЦУ призвала его остановиться
В Запорожье посетитель больницы зарезал пациента
В Запорожье посетитель больницы зарезал пациента
Сенцов осудил выдачу "беркутовцев" в обмен на пленных ОРДЛО
Сенцов осудил выдачу "беркутовцев" в обмен на пленных ОРДЛО
"Беркутовцев" Тамтуру и Маринченко увезли из-под суда на броневике
"Беркутовцев" Тамтуру и Маринченко увезли из-под суда на броневике
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
ГлавнаяМир

В Техасе прихожане церкви застрелили мужчину, убившего двух человек

Служба, во время которой произошла трагедия, транслировалась в прямом эфире.

В Техасе прихожане церкви застрелили мужчину, убившего двух человек
Архивное фото
Фото: radio.vesti.ru

В американском штате Техас в воскресенье, 29 декабря, в христианской церкви поселка Уайт Сетлемент произошла стрельба. В результате три человека получили ранения, включая нападавшего.

Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в церкви, после чего был застрелен посетителями. Стрелок и одна из жертв скончались по дороге в больницу. Еще один пострадавший был госпитализирован в критическом состоянии, он позже скончался в больнице.

Чиновник из Департамента общественной безопасности Техаса Джефф Уильямс похвалил "героических прихожан", которые остановили боевика.

Церковная служба, во время которой произошла трагедия, транслировалась в прямом эфире местного телеканала, поэтому весь город видел, что произошло.

Напомним, ранее в Чехии произошла стрельба в больнице, в ходе которой погибли шесть человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также