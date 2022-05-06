Російські обстріли та штурм "Азовсталі" не припиняються, але ще потрібно вивезти звідти цивільних.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна очікує дієвого режиму тиші в Маріуполі для евавкуації цивільних та військових.

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Сьогодні продовжили рятувальну операцію з Маріуполя. З допомогою Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Люди – на шляху до безпечної території. Вже понад 150 людей із «Азовсталі» і ще більш як 300 людей із самого Маріуполя та околиць, які цього тижня вийшли гуманітарним коридором, отримують усю допомогу, яка їм зараз дуже потрібна. Медичну, відновлення документів, грошову допомогу, звʼязок із рідними, з близькими, із сім’ями", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що наразі російські обстріли та штурм "Азовсталі" не припиняються. Але ще потрібно вивезти звідти цивільних.

"Жінок, дітей. Багатьох дітей, які там залишились. Просто уявіть це пекло! А там діти! Більш як два місяці постійних обстрілів, бомбардувань, постійної смерті поруч...", - зазначив Зеленський.

"Очікуємо дієвого режиму тиші. Робимо все, щоб знайти рішення для порятунку і наших військових. Героїв, які тримають оборону Маріуполя проти переважаючої кількості окупантів. Там різні підрозділи. У них багато поранених. Але вони не здаються. Вони тримають позиції. Не здаємося й ми. Щоденно вся команда шукає такий варіант, який дасть змогу гарантувати безпеку цим людям. І я вдячний усім, хто допомагає. Усім, хто запропонував посередництво та вкладає свої зусилля у те, щоб українці були врятовані", - додав президент.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 6 травня готується евакуація людей з Маріуполя.