Що подивитися на свята – фільми для гурманів

Кадр з фільму "Тост"

«Кухар для президента» (Les saveurs du Palais)

Катрін Фро, французька акторка, грає шеф-кухаря, яку наймають для високопосадовця, але не дають навіть поговорити з ним про його особисті вподобання. Абсолютно геніальний момент, коли вона зворушливо, з неймовірною повагою до процесу, пояснює в кадрі, чому варто брати саме савойську капусту, як правильно відварити листя, щоб потім загорнути в нього соковите м'ясо… Стрічка дає ідеї, наснагу та бажання все кинути й готувати з азартом, отримуючи величезне задоволення.

«Смак життя» (No Reservations)

Кетрін Зета-Джонс та Аарон Екгарт – два фахівці на одній кухні. Перша хвилина фільму – той самий момент, коли варто заплющити очі й просто слухати натхненний монолог Кетрін Зети-Джонс. Вона розповідає про приготування перепелиці, наче про найважливіший секрет у світі! Підтексти, кухарство з наснагою, пательні у вогні, багато різної їжі – справжня терапія для тих, хто розлюбив стояти біля плити чи в розпачі через питання «Що його приготувати?!».

«Чарлі і шоколадна фабрика» (Charlie and the Chocolate Factory)

Джонні Депп, на відміну від багатьох акторів, саме в казкових образах виглядає природно, як би дивно це не звучало. З часів стрічки «Руки-ножиці» амплуа дивака з лагідним серцем стало його візитівкою. Добра різдвяна стрічка, де особливо зачіпає малопомітний багатьом епізод – сіре житло бідного хлопчика й одвічна капуста на сніданок, обід і вечерю.

«Сам удома» (HomeAlone)

Цю стрічку на Новий рік крутять усі по 100 разів – і не набридає, тому що разом з головним героєм ми згадуємо свої дитячі витівки, підліткові бунти та мрію всіх мрій – залишитися вдома на самоті і провести час без обмежень дорослих і обридлого «не можна!». Хлопчина шаленіє від усього забороненого: піца з сиром, морозиво різних сортів і смаків з печивом і шоколадним кремом – це те, що явно не дозволяли герою батьки, але те, що робить його щасливим, бо має смак свободи під гаслом «Нарешті МОЖНА!»

І так, Маколею Калкіну цьогоріч уже 42.

«Тост» (Toast)

Стрічка з Геленою Бонем Картер і Фреді Гаймором у головних ролях, вона грає мачуху, а він – підлітка, який обожнює готувати. Два генії – злий і добрий – через приготування їжі влаштовують справжню війну між собою. Для неї це шанс (доволі токсично) щоразу довести – я неперевершена і крута, для нього творчість – необхідний кисень і шанс достукатися до тата, який частіше дивиться в газету, аніж сину в очі. Фільм крутий, знахідка для психологинь, що студіюють нарцисичний розлад особистості. Це – раз. Два – картина стане справжньою підтримкою для шеф-кухарів, яким не варто зупинятися, навіть коли тебе хейтять. Стрічка заснована на реальних подіях, розказує про життя родину в 1950-х. Мама-маніпуляторка головного героя має хворе серце. Жінка між панічними атаками здатна приготувати лише хліб у тостері і суп із консервів. Після її смерті батько приводить у дім нову дружину, відчайдушну кулінарку. Тут немає ялинок у кожному кадрі, але Різдво дає герою головний подарунок – довгоочікуваний момент побути поряд із татом.

«Полярний експрес» (The Polar Express)

Мультиплікаційна стрічка завжди дозволяє перенести на екран більше і через анімацію показати світ дитячих фантазій, які непросто було втілити у звичайному форматі до існування комп’ютерної графіки. Добрий мультик з потужним саундтреком. Новорічні атрибути кожної секунди в кадрі, а ще герої, навіть Санта, п'ють какао з маршмелоу. І це той самий момент, коли розумієш – навіть Санта Клаус потребує любові та гарячого какао, посипаного пухким маршмелоу.

«Замерзла з Маямі» (New In Town)

Тут багато снігу, прикрашена ялинка в центрі міста та різдвяні пісні, правда, не що п’ять хвилин, бо головна мета – показати те саме різдвяне диво, яке стається з тими, хто в нього не вірить. Стрічка легка, романтична, про ті цінності та стосунки між людьми, за якими ми починаємо сумувати. Атмосферні моменти Різдва: коли у простоті та дуже повільно жителька маленького містечка готує альбом до Різдва та давно забуті страви; ще одна традиція – зустрічатись опівночі різдвяної ночі разом і співати псалмів під зоряним небом біля ялинки на головній площі.

«Привіт сім’ї» (The Family Stone)

Усе, що може трапитися недоречного, кумедного, незручного, коли ти вперше приїжджаєш у гості на Різдво до сім'ї твого хлопця – усе є в цій стрічці. Молода Сара Джессіка Паркер, улюблена Даян Кітон і справжнє американське Різдво з кипою добре запакованих, але непотрібних подарунків.

«Містер Джанґл і різдвяна подорож» (JINGLE JANGLE A CHRISTMAS JOURNEY)

Містер Джеронікус Джанґл – геніальний винахідник іграшок, який уміє реально робити дива та передає знання учневі. На жаль, той зраджує вчителя, відбирає улюблену справу, позбавляє сім'ї. Стрічка про випробування містера Джанґла, якого рятує віра та любов онуки. Дівчинка надихає майстра на нові звершення. Дуже яскрава казка з усіма необхідними сучасними спецефектами.

«День бабака» (Groundhog Day)

Це не зовсім про Різдво, але багато хто зауважує, що «День бабака» класно дивитися саме на новорічні свята. Герой, ніби мала дитина, розуміє, що він не набере зайвих кілограмів, тому може дозволити собі їсти неймовірну кількість пампушок щоранку. Для персонажа Білла Мюррея це і насолода, і бунт, і розкішна можливість побавити себе, навіть коли рухаєшся по замкненому колу. Якщо дивитись уважно, в одному з епізодів можна побачити ще невідомого Едрієна Броуді в ролі психолога.