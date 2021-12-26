Вишневі ноти Різдва на Поділлі та «Богородиця з вишеньками»

Починаємо з особливої різдвяної випічки Поділля. Спойлер: в тексті є дива та рецепт)

Фото: 7forfoodheaven.com

Ця історія – про особливу різдвяну випічку Поділля – штрудель з вишнями. Слово «штрудель» (на Поділлі кажуть «струдель») «позичене» з німецької мови і перекладається як «круговерть». Зазвичай, штрудель асоціюється зі скромними селянськими шале та дорогами-серпантинами в гірському регіоні Трентіно Альто Адідже; кондитерська історія стверджує, що австрійці перейняли цей десерт в угорців, а ті – в турків-османів. Найстаріший віденський рецепт штруделя зафіксований у кондитерському збірнику, датованому 1696 роком.

Ідея штруделя з вишнями у різдвяно-новорічному меню готельно-ресторанного комплексу «Південна Брама», виникла рівно десять років тому, у 2010. І ця різдвяна кондитерська історія варта того, аби її розповісти.

Отже, чому саме штрудель претендує на звання одного з гастробрендів Хмельницького?

«Південна Брама», локація якої знаходиться на південному шляху у місто (у давні часи ця магістраль вела до губернського центру – Кам’янця-Подільського), у своїй концепції має завданням популяризацію страв і десертів «мандрівного» походження, привнесених у регіональну кухню завдяки взаємовпливу народів і культур. Коли далекого 1870 року до прикордонного Проскурова (давня назва Хмельницького) було прокладено залізницю, тривалий час через місто курсувало лише два пасажирських потяги: Відень – Київ та Київ – Відень. Відтак, настрої та смаки однієї з найелегантніших європейських столиць бентежили уяву та сприяли створенню місцевих інтерпретацій західноєвропейських кондитерських брендів.

Фото: facebook/Південна брама

Чому саме штрудель з вишнями? Вишня – один із символів Богородиці, цей сюжет здобув поширення у західноєвропейському сакральному живописі.

В англійських різдвяних п’єсах XV століття зустрічаємо сцену: Марія просить Йосифа нарвати їй вишень, але дерево саме схиляє гілки в пошані, аби подарувати свої плоди Тій, яка обрана бути матір’ю Бога-Надії. Ця містична «вишнева» історія має продовження – неподалік Хмельницького, у православному храмі містечка Чорний Острів є ікона, яку називають «Богородицею з вишеньками» – єдина така у християн східного обряду.

Ми побували біля образу Богородиці в січні 2020 року і в передріздвяний час очікування народження дитятка Христа, хочемо розповісти Вам цю історію.

«Богородиця з вишеньками». Отець Віталій Масловський, настоятель храму, оповів, що уперше ікона згадується у 1648 році, в контексті опису битви під Пилявою між козацьким та шляхетським військами. Рятуючи ікону від пожежі, ченці-францисканці винесли її з церкви. Ченців переcтріли козаки і, побачивши православну ікону, відібрали її. За рік, коли табір стояв під Чорним Островом, козацький сотник подарував ікону місцевій церкві — на знак подяки за одужання доньки. Невдовзі парафіяни переконалися у чудотворних властивостях ікони: чимало важкохворих отримали від неї зцілення.

Фото: ye.ua Настоятель Чорноострівської Свято-Преображенської церкви отець Віталій Масловський Фото: надано авторами

Одного літнього дня до храму прийшла вдова з Летичева (сусіднє містечко на порубіжжі з Вінничиною). У жінки не було нічого, щоб принести в дар церкві, окрім жмені вишень. Вона поклала ягоди перед іконою. А зранку, зібравшись до молитви, люди побачили, що дитя-Ісус тримає в руці вишеньки. Відтоді ікону назиали Богородицею з вишеньками.

А потім вишеньки… щезли. Справа в тім, що за комуністичних часів Богородицю звинуватили в націоналізмі. Щоб вишиванки не нагадували про українське походження ікони, одяг наказали замалювати. Нова фарба приглушила первозданну красу. По тому, церкву взагалі зачинили, а ікону заховав староста, Йосип Ліпніцький. Давня святиня з’явилась у храмі лише після відновлення богосліжінь, вже в роки Незалежності.

За проханням настоятеля церкви, художник Олександр Островський реставрував ікону, проступили чисті візерунки вишиванок, в ручці немовляти-Христа виразно зачервоніли вишеньки. Зазвичай, до Богородиці з вишеньками по допомогу звертаються жінки, які мріють стати матерями.

Фото: надано авторами Унікальна ікона з вишеньками у Свято-Преображенській церкві на Хмельниччині.

Про подільський штрудель з вишнями. Зауважимо, що слово «chery» («вишня») звучить майже так само, як «cher» («любий», «дорогоцінний») і «cheer» («щастя»). Аргументів більше, ніж досить, аби переконатися – штрудель з вишнями – це смак Різдва.

Про рецептуру, технологію, таємниці приготування штруделя з вишнями розповідає Анна Діль, співвласниця «Південної Брами»:

«Борошно просіюємо з сіллю і крохмалем. В іншій ємності змішуємо воду, оливкову олію, яйця, лимонний сік. Додаємо суміш до борошна і вимішуємо тісто – еластичне і м’яке. Даємо тісту «відпочити» у теплому посуді 40-60 хвилин.

Підсушуємо і подрібнюємо грецькі горіхи, змішуємо їх з бісквітними сухарями. Розморожуємо вишні (у давніші часи на Поділлі поширеним був рецепт начинки з сушених вишень), прибираємо зайву рідину. Додаємо до підготовлених вишень коньяк, ваніль, мускатний горіх та духмяний перець.

Тканину посипаємо невеликою кількістю борошна, викладаємо тісто і починаємо розкачувати, пам’ятаючи віденський вислів: «доброчесний пекар «витягає» тісто до такого прозорого й тонкого стану, що може читати крізь нього любовні листи до своєї дівчини». Готовий пласт змащуємо маслом, посипаємо сумішшю бісквітних сухарів і грецьких горіхів. Викладаємо начинку з вишень і формуємо штрудель. Змащуємо виріб вершковим маслом і випікаємо до золотавого кольору при температурі 180 С°. Подаємо з цукровою пудрою, соусом глясе, вершковим морозивом гілочкою м’яти та любов’ю».

Фото: facebook/Південна брама

P. S. Передріздвяні дні – це очікування казки й дива для маленьких, віра у щасливе майбутнє для дорослих, початок нового – для зневірених, осягнення та вдячність минулому – для мудрих… Подільське Різдво має свій аромат: ялинки та імбірю, глінтвейну та цитрусів, вишневого штруделя та щастя…

Радісного, щасливого, смачного усім Різдва!