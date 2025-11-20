Поліцейські оголосили підозру керівнику зоокуточка, з якого втекли дві левиці

Чоловіка підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами.

Приміщення з якого втекли левиці

Поліцейські оголосили підозру керівнику приватного зоокуточка у Хмельницькому, з якого втекли дві левиці.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Хмельницької області.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що 57-річний чоловік утримує диких тварин в приміщеннях, які не відповідають ветеринарно-санітарним нормам та не обладнані належним чином”, - розповіли в поліції.

Правоохоронці додали, що підозрюваний не має дозвільних документів на утримання таких тварин.

В поліції уточнили, що чоловіка підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.