Поліцейські оголосили підозру керівнику зоокуточка, з якого втекли дві левиці

Поліцейські оголосили підозру керівнику приватного зоокуточка у Хмельницькому, з якого втекли дві левиці.
Про це повідомляє пресслужба Поліції Хмельницької області.
“Досудовим розслідуванням встановлено, що 57-річний чоловік утримує диких тварин в приміщеннях, які не відповідають ветеринарно-санітарним нормам та не обладнані належним чином”, - розповіли в поліції.
Правоохоронці додали, що підозрюваний не має дозвільних документів на утримання таких тварин.
В поліції уточнили, що чоловіка підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- 15 листопада з вольєра приватного центру реабілітації диких тварин у місті Хмельницькому, за невстановлених обставин, вибігли дві левиці віком близько двох років.
- Унаслідок інциденту на території закладу загинули кілька тварин, що перебували у суміжних вольєрах.
- Директор реабілітаційного центру Сергій Пальохін запевнив, що вночі невідомі зламали замки на дверях вольєра.