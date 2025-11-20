База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Поліцейські оголосили підозру керівнику зоокуточка, з якого втекли дві левиці

Чоловіка підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами.

Приміщення з якого втекли левиці
Фото: Поліція Хмельницької області

Поліцейські оголосили підозру керівнику приватного зоокуточка у Хмельницькому, з якого втекли дві левиці.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Хмельницької області. 

“Досудовим розслідуванням встановлено, що 57-річний чоловік утримує диких тварин в приміщеннях, які не відповідають ветеринарно-санітарним нормам та не обладнані належним чином”, - розповіли в поліції. 

Правоохоронці додали, що підозрюваний не має дозвільних документів на утримання таких тварин.

В поліції уточнили, що чоловіка підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 

  • 15 листопада з вольєра приватного центру реабілітації диких тварин у місті Хмельницькому, за невстановлених обставин, вибігли дві левиці віком близько двох років.
  • Унаслідок інциденту на території закладу загинули кілька тварин, що перебували у суміжних вольєрах.
  • Директор реабілітаційного центру Сергій Пальохін запевнив, що вночі невідомі зламали замки на дверях вольєра.
