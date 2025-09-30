В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Білий дім запускає сайт для купівлі ліків TrumpRx

Окремо компанія Pfizer оголосить про зниження вартості низки препаратів у США.

Білий дім запускає сайт для купівлі ліків TrumpRx
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує представити нову платформу TrumpRx для прямої купівлі ліків американцями за зниженими цінами, які узгодить уряд, пише Wall Street Journal.

Але поки що незрозуміло, скільки препаратів будуть доступні та наскільки корисним стане сайт для більшості американців, які вже мають приватне страхування, Medicare або Medicaid.

Окремо компанія Pfizer оголосить про зниження вартості низки препаратів у США. За оцінками, це може принести вигоду до 100 млн пацієнтів. «Це перемога для американських пацієнтів, для американського лідерства і для Pfizer», — заявила речниця компанії Емі Роуз.

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла також повідомить про інвестиції у $70 млрд у виробництво ліків у США. Білий дім наголошує, що кроки Pfizer відповідають закликам президента до фармкомпаній знижувати ціни й переносити виробництво до Штатів.

  • Минулого тижня Трамп заявив, що брендовані ліки обкладатимуть 100-відсотковими митами, якщо їхні виробники не будують заводи у США. 
  • У липні лідер США закликав фармацевтичні компанії взяти участь у платформі прямого продажу ліків споживачам і пропонувати «умови найбільшого сприяння» — тобто ціни, нижчі або принаймні співставні з тими, що діють у інших розвинених країнах.
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
