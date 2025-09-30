Білий дім запускає сайт для купівлі ліків TrumpRx

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує представити нову платформу TrumpRx для прямої купівлі ліків американцями за зниженими цінами, які узгодить уряд, пише Wall Street Journal.

Але поки що незрозуміло, скільки препаратів будуть доступні та наскільки корисним стане сайт для більшості американців, які вже мають приватне страхування, Medicare або Medicaid.

Окремо компанія Pfizer оголосить про зниження вартості низки препаратів у США. За оцінками, це може принести вигоду до 100 млн пацієнтів. «Це перемога для американських пацієнтів, для американського лідерства і для Pfizer», — заявила речниця компанії Емі Роуз.

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла також повідомить про інвестиції у $70 млрд у виробництво ліків у США. Білий дім наголошує, що кроки Pfizer відповідають закликам президента до фармкомпаній знижувати ціни й переносити виробництво до Штатів.