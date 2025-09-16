МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів

Чи не єдиними бюджетоутворюючами соціальної сфери для громад зараз є медзаклади. 

Наталія Гусак
Фото: скрин відео

Центри сімейної медицини та лікарні здебільшого формують зарплату і самого голови громади, і його апарату. 

Про це в інтерв’ю для проєкту “Боляче” сказала голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак. 

Адже податок на доходи фізосіб із зарплат медиків є значно вищими за інші сфери, також кількість працівників там зазвичай більша, ніж навіть в освітніх закладах.

“Якщо порівнювати усю соціальну сферу в країні, то треба також говорити правду. У маленькій громаді є хто? Сімейний лікар, вчитель, соцпрацівник, бібліотекар, можливо, заклад фізкультури і спорту. Сімейний лікар зараз отримує значно більший рівень зарплати, ніж вся інша соціальна сфера. Аналогічно, якщо брати загальну лікарню в громаді. Якщо говорити про ріст зарплати, то не так багато галузей зараз, особливо соціальних, взагалі зазнавали росту”, – сказала голова НСЗУ.

Вона також додала, що є розуміння, звідки взяти кошти на ініціативу, аби сімейним лікарям та лікарям “швидких” підняли мінімальний поріг зарплати до 35 000 грн. 

“Зараз бачу, що розвивається зрада, що піднімають знову первинці та екстренці, а за лікарів спеціалізованих забули. Насправді ні, більша частина лікарів спеціалізованих уже мають рівень зарплати понад 35 000. І зарплати їхні суттєво виросли через зростання обсягу фінансування спеціалізованого за останніх два роки. І зараз необхідно збалансовувати систему”, – додала Гусак.

Повну версію розмови дивіться і читайте найближчим часом.

