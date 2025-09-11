МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
В Україні уніфікували правила військово-лікарської експертизи (ВЛК) для всіх Сил оборони, — Свириденко

Військово-лікарська комісія (ВЛК) працюватиме за єдиним стандартом у всіх силових структурах України. 

Відтепер правила військово-лікарської експертизи Збройних сил поширюються також на Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки, Державну прикордонну службу, Національну гвардію та Управління державної охорони.

В Україні уніфікували правила військово-лікарської експертизи (ВЛК) для всіх Сил оборони, — Свириденко
Юлія Свириденко
Фото: kmu.gov.ua

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Усі відомства використовуватимуть спільний Розклад хвороб, який визначатиме придатність до служби. Медичні огляди проводитимуться у відомчих закладах охорони здоров’я, а за їхньої відсутності — у цивільних лікарнях на основі договорів.

Крім того, держава спростила процедури проходження медичних та військово-лікарських експертиз. Зокрема, йдеться про можливість дистанційного оформлення документів для військовослужбовців і постраждалих, які перебувають на лікуванні за кордоном понад 12 місяців і не можуть прибути до України для огляду.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут».
