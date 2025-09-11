В Україні уніфікували правила військово-лікарської експертизи (ВЛК) для всіх Сил оборони, — Свириденко

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Усі відомства використовуватимуть спільний Розклад хвороб, який визначатиме придатність до служби. Медичні огляди проводитимуться у відомчих закладах охорони здоров’я, а за їхньої відсутності — у цивільних лікарнях на основі договорів.

Крім того, держава спростила процедури проходження медичних та військово-лікарських експертиз. Зокрема, йдеться про можливість дистанційного оформлення документів для військовослужбовців і постраждалих, які перебувають на лікуванні за кордоном понад 12 місяців і не можуть прибути до України для огляду.