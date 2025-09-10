Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Чому лікарі можуть витрачати більше часу на внесення даних, ніж на пацієнтів, пояснили МОЗ і Helsi

Українські пацієнти періодично обурюються: під час прийому лікар проводить із ними кілька хвилин, а потім значну частину часу сидить за комп’ютером і заповнює дані. Самі медики теж незадоволені — втрачають багато часу на це замість клінічної роботи з людьми.

Чому лікарі можуть витрачати більше часу на внесення даних, ніж на пацієнтів, пояснили МОЗ і Helsi
Пацієнта в Центрі сімейної медицини в Хмільнику
Фото: Микола Дзюба

«Ми тепер більше часу проводимо біля комп'ютера, ніж біля пацієнтів. Я оперую півгодини, а пацієнта закриваю півтори години. Для чого я вчилася? Я була на стажуваннях за кордоном і бачила, як лікар після операції вносить дані за кілька хвилин. У нас — ні. Наш лікарський час надто дешевий», — анонімно розповіла одна з українських лікарок.

Чому лікарям треба довго вносити дані, в інтерв’ю LB.ua для проєкту “Боляче” розповіла заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич.

За її словами, це питання комплексне: 

  1. Цифрові компетентності: частина медпрацівників ніколи до того не працювала з комп’ютером;
  2. Балансу безпеки і зручності: можна зробити простіше, але тоді росте ризик кібератаки й витоку чутливих медданих;
  3. Система використовується для здійснення оплат за програмою медичних гарантій. Це мільярдні бюджети, і для прозорості впроваджено багато валідацій. “Якби не було цього компоненту, ми могли б робити значно зручніші сервіси”, – сказала Карчевич. 

«Міжнародні партнери інвестують у програму медгарантій, правоохоронні органи знаходять зловживання з боку закладів. Тому завжди йдеться про пошук балансу», — додала заступниця міністра.

Також, за словами Карчевич, на час роботи лікарів за комп’ютером може впливати якість інтернету в самому медзакладі.

Як вирішити цю проблему? У попередніх випусках «Боляче» сімейні лікарки-управлінці пропонували запровадити в Україні професію медичного реєстратора, який би взяв на себе роботу з програмами й вивільнив час лікаря для пацієнтів. 

МОЗ підтримує таку ідею, але, за словами Карчевич, головне питання — у бюджеті та спроможності медзакладів оплачувати додаткових працівників: «Медзаклади не завжди пріоритезують витрати на ІТ: кібербезпеку, окремого ІТ-фахівця, стабільний інтернет. Якщо скажемо закладам: “введіть медреєстратора”, одразу буде питання, звідки їм оплачувати. Зараз можемо, напевно, давати більше повноваження медсестрам».

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
