У Львові відбудеться головна подія року, присвячена жіночому лідерству в охороні здоров’я — форум «Жінки в медицині: голос змін»

Національний форум за участі українських і міжнародних експерток та експертів «Жінки в медицині: голос змін» відбудеться 27 вересня 2025 року наживо у Львові та онлайн. LB.ua є інформаційним партнером форуму.

Подія відбудеться в межах спільної ініціативи Global Medical Knowledge Alliance (GMKA), UA-MED, University of Toronto та Razom. Серед учасників — представники Міністерства охорони здоров’я України, Національної служби здоровʼя України, Harvard Medical School, University of Toronto, King's College London, University of Wisconsin–Madison.

На форумі учасниці та учасники отримають інструменти та рішення, як розвивати інтелектуальний капітал, просуватися на новий кар’єрний рівень, дбати про жіноче здоров’я, впливати на розвиток медицини через власну практику, залишатися рішучими в умовах невизначеності. Буде окрема секція для медсестер — лідерок і агенток змін в охороні здоров’я — за участі представниць медичних закладів США, Канади та України.

Кількість місць обмежена! Деталі та реєстрація — на сайті.

У системі охорони здоров’я України жінки становлять 83 % працівників, але керівні посади здебільшого обіймають чоловіки: лише одна з 176 жінок стає керівницею (для порівняння — серед чоловіків це кожен 30-й). Водночас дослідження GMKA, опубліковане у World Journal of Surgery, показує: жінки в керівництві вдвічі зменшують вплив гендерних стереотипів.

«Запит на трансформацію охорони здоров’я комплексний. Один із критеріїв змін — розвиток жіночого лідерства. Посилюючи роль жінок, ми гарантуємо справедливий доступ до ухвалення рішень, підвищуємо ефективність системи через використання специфічних знань і навичок, створюємо робочий простір, у якому медикині максимально зосереджені на головній меті — наданні медичних послуг пацієнтам — а не на гендерних упередженнях, які обмежують їхній професійний розвиток. Ми в GMKA підтримуємо трансформацію української медицини на всіх рівнях. Попри фокус на жіночому лідерстві, теми нашого форуму прикладні і стануть у пригоді як медикиням, так і медикам», — пояснює Інеса Гуйванюк, виконавча директорка GMKA, онкохірургиня Київського обласного онкологічного диспансера.

Форум для медикинь та медиків, експерток та експертів в охороні здоров’я, лідерок та лідерів думок, науковиць та науковців, представниць та представників бізнесу, державних структур і громадянського суспільства.

Стежити за новинами можна тут: Instagram, Facebook.

Global Medical Knowledge Alliance, GMKA — міжнародна організація, яка спільно з провідними експертами світу розвиває в Україні медицину, засновану на свідченнях: створює навчальні курси, впроваджує міжнародні стандарти, просуває медичну освіту для лікарів і пацієнтів, підтримує науку та дослідження. GMKA надає освітню підтримку військовим медикам та медикиням, організовує стажування для українських лікарів, а також має офіційне представництво не тільки в Україні, але й у США. У межах проєкту GMKA: Жінки в медицині сприяє жіночому лідерству в медицині задля трансформації охорони здоров’я на всіх рівнях. Є офіційним провайдером БПР.



