Матір, яка через депресію залишила немовля у «віконці життя», повертала дитину через суд

У Кропивницькому подружжю повернули восьмимісячну доньку, яку мати ще в лютому залишила у «віконці життя». Тоді дівчинці було півтора місяця.

Повернути дитину вдалося після рішення Подільського райсуду Кропивницького, який встановив факт батьківства. 

Аліна з донькою Маргариткою
Фото: надано hromadske

Про це hromadske розповіла мати дівчинки Аліна Наумова.

Спершу суд забороняв батькам бачитися з дитиною, тож понад пів року вона перебувала у пологовому будинку.

За словами жінки, Маргаритка повернулася в родину 25 серпня. 

«Вона тільки перші два дні ніби ще згадувала нас… А зараз усе чудово. Вона реагує, коли ми з нею балакаємо, тягнеться до старшої сестрички, повзає, стає на ніжки. Уже сказала перше слово: “Тато”», — ділиться Аліна.

Жінка зізнається, що витримати всі судові засідання було надзвичайно важко. Без проведення ДНК-експертизи процес не зрушував із місця. 

«Там знову потрібно було пояснювати, чому я це зробила… Я там ревіла, чоловік заспокоював, тримав за руку, переконував, що ми її заберемо…І це ж нетипова ситуація. В нашому законодавстві нічого про такі ситуації немає, незрозуміло, як правильно усе робити… Без тесту ДНК нам би дитину не віддали, навіть якщо є всі документи. Хоча ми приїжджали в пологовий: показували і фото, і відеофіксацію» — розповіла жінка.

Після інциденту Аліні діагностували післяпологову депресію. Вона досі приймає антидепресанти й мусила надати органам опіки довідку від психіатра про те, що психічно здорова. Раніше вона не розуміла й засуджувала жінок, які «не впоралися після пологів». Тепер же визнає, що про це важливо знати, говорити й не знецінювати.

