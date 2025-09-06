Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Майже 200 дітей зʼявилися на світ в Україні завдяки програмі безоплатного лікування безпліддя

Пройти таке лікування можна у 46 медзакладах у 13 областях та Києві.

Майже 200 дітей зʼявилися на світ в Україні завдяки програмі безоплатного лікування безпліддя
Львівський обласний клінічний перинатальний центр
Фото: телеграм / Юлія Свириденко

Майже 200 дітей зʼявилися на світ в Україні завдяки програмі безоплатного лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. 

Ця послуга діє в рамках програми медичних гарантій із 2024 року. 

Держава покриває всі витрати, а пацієнти отримують допомогу в медичних закладах, що мають відповідний договір. 

Пройти таке лікування можна у 46 медзакладах у 13 областях та Києві. 

Від старту програми 5 тисяч українок розпочали лікування. 

Цього року на програму передбачено понад 380 мільйонів гривень.

Свириденко також повідомила, що завдяки держбюджету у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі почав працювати Регіональний центр неонатального скринінгу – один із чотирьох в Україні. Він досліджує зразки крові новонароджених на 21 генетичну патологію. Центр провів понад 166 тисяч досліджень. Із 2022 року працює банк грудного молока. В укритті діє фактично перинатальний центр в мініатюрі – для безпеки пацієнтів.

