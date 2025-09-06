Майже 200 дітей зʼявилися на світ в Україні завдяки програмі безоплатного лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Ця послуга діє в рамках програми медичних гарантій із 2024 року.
Держава покриває всі витрати, а пацієнти отримують допомогу в медичних закладах, що мають відповідний договір.
Пройти таке лікування можна у 46 медзакладах у 13 областях та Києві.
Від старту програми 5 тисяч українок розпочали лікування.
Цього року на програму передбачено понад 380 мільйонів гривень.
Свириденко також повідомила, що завдяки держбюджету у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі почав працювати Регіональний центр неонатального скринінгу – один із чотирьох в Україні. Він досліджує зразки крові новонароджених на 21 генетичну патологію. Центр провів понад 166 тисяч досліджень. Із 2022 року працює банк грудного молока. В укритті діє фактично перинатальний центр в мініатюрі – для безпеки пацієнтів.