Майже 200 дітей зʼявилися на світ в Україні завдяки програмі безоплатного лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Ця послуга діє в рамках програми медичних гарантій із 2024 року.

Держава покриває всі витрати, а пацієнти отримують допомогу в медичних закладах, що мають відповідний договір.

Пройти таке лікування можна у 46 медзакладах у 13 областях та Києві.

Від старту програми 5 тисяч українок розпочали лікування.

Цього року на програму передбачено понад 380 мільйонів гривень.

Свириденко також повідомила, що завдяки держбюджету у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі почав працювати Регіональний центр неонатального скринінгу – один із чотирьох в Україні. Він досліджує зразки крові новонароджених на 21 генетичну патологію. Центр провів понад 166 тисяч досліджень. Із 2022 року працює банк грудного молока. В укритті діє фактично перинатальний центр в мініатюрі – для безпеки пацієнтів.