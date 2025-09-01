«Добробут» визначив учасників проєкту «Медосвіта для героїв», безоплатного навчання медиків-ветеранів

На початку серпня в “Добробуті” стартував проєкт безоплатного навчання медиків-ветеранів та ветеранок — “Медосвіта для героїв”.

Після розгляду заявок експертна комісія обрала 20 учасників та учасниць, які пройдуть фахове навчання в “Академії Добробут”.

Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства у справах ветеранів України та Veteran Hub. Медіапартнер — УП.Життя.

Загалом 69 ветеранів і ветеранок подали заявки на участь у проєкті. Це лікарі, фельдшери/ки та медсестри/брати, які мали можливість обрати медичну спеціалізацію відповідно до своїх потреб та досвіду. Найбільш популярними напрямами навчання серед учасників і учасниць стали організація та управління охороною здоров’я, ультразвукова діагностика, рентгенологія, фізична та реабілітаційна медицина.

Більшість учасників/ць під час служби працювали бойовими медиками на стабілізаційних пунктах, в мобільних госпіталях та у бригадах медичних евакуацій. Дехто з них і до сьогодні продовжує військову службу.

У своїх анкетах ветерани та ветеранки говорять про бар’єри, які стоять на шляху до повернення в професію. Серед них — брак знань, профдеформація, пов’язана з війною, а також тривалі перерви у цивільній практиці. Найдовша з них серед учасників — 10 років.

«Ми дуже хочемо, щоби кожен ветеран та ветеранка мали не лише нові можливості для професійного розвитку, а й відчували, що їхній досвід і знання потрібні у цивільному житті. Ця ініціатива — наш спосіб подякувати та підтримати. Ми щиро вдячні всім, хто подав заявки на участь: для нас велика честь мати можливість познайомитися з історіями наших колег-медиків, які знайшли у собі сміливість змінити медичну форму на військову», — зазначила головна медична директорка медичної мережі «Добробут» Олександра Машкевич.

«Вибір був надзвичайно складним, адже кожен кандидат та кандидатка заслуговує на можливість навчатися. За кожною анкетою ми бачили людину з унікальним досвідом та історією служби. Ми переконані, що саме ці двадцять медиків-ветеранів/ок отримають знання, які допоможуть їм зробити важливий внесок у цивільну медицину. Для нас велика честь підтримати їх на цьому шляху», — ділиться ректорка “Академії Добробут” Нана Войтенко.