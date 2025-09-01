Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаЗдоров'я

«Добробут» визначив учасників проєкту «Медосвіта для героїв», безоплатного навчання медиків-ветеранів

На початку серпня в “Добробуті” стартував проєкт безоплатного навчання медиків-ветеранів та ветеранок — “Медосвіта для героїв”.

«Добробут» визначив учасників проєкту «Медосвіта для героїв», безоплатного навчання медиків-ветеранів
“Добробут” запускає проєкт безоплатного навчання медиків-ветеранів за підтримки Мінветеранів та Veteran Hub
Фото: Добробут

Після розгляду заявок експертна комісія обрала 20 учасників та учасниць, які пройдуть фахове навчання в “Академії Добробут”.

Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства у справах ветеранів України та Veteran Hub. Медіапартнер — УП.Життя

Загалом 69 ветеранів і ветеранок подали заявки на участь у проєкті. Це лікарі, фельдшери/ки та медсестри/брати, які мали можливість обрати медичну спеціалізацію відповідно до своїх потреб та досвіду. Найбільш популярними напрямами навчання серед учасників і учасниць стали організація та управління охороною здоров’я, ультразвукова діагностика, рентгенологія, фізична та реабілітаційна медицина.

Більшість учасників/ць під час служби працювали бойовими медиками на стабілізаційних пунктах, в мобільних госпіталях та у бригадах медичних евакуацій. Дехто з них і до сьогодні продовжує військову службу.

У своїх анкетах ветерани та ветеранки говорять про бар’єри, які стоять на шляху до повернення в професію. Серед них — брак знань, профдеформація, пов’язана з війною, а також тривалі перерви у цивільній практиці. Найдовша з них серед учасників — 10 років.

«Ми дуже хочемо, щоби кожен ветеран та ветеранка мали не лише нові можливості для професійного розвитку, а й відчували, що їхній досвід і знання потрібні у цивільному житті. Ця ініціатива — наш спосіб подякувати та підтримати. Ми щиро вдячні всім, хто подав заявки на участь: для нас велика честь мати можливість познайомитися з історіями наших колег-медиків, які знайшли у собі сміливість змінити медичну форму на військову», — зазначила головна медична директорка медичної мережі «Добробут» Олександра Машкевич.

«Вибір був надзвичайно складним, адже кожен кандидат та кандидатка заслуговує на можливість навчатися. За кожною анкетою ми бачили людину з унікальним досвідом та історією служби. Ми переконані, що саме ці двадцять медиків-ветеранів/ок отримають знання, які допоможуть їм зробити важливий внесок у цивільну медицину. Для нас велика честь підтримати їх на цьому шляху», — ділиться ректорка “Академії Добробут” Нана Войтенко.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies