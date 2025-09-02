Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Знайшли військового, який пережив у полоні катування РФ і зник із лікарні

1 вересня у медіа з’явилася інформація про зникнення з лікарні мені Іллі Мечникова у Дніпрі військового Владислава Нагорного, який вижив після катувань росіян.

Знайшли військового, який пережив у полоні катування РФ і зник із лікарні
33-річний нацгвардієць Владислав вижив після російських катувань
Фото: Суспільне Дніпро

Владислава Нагорного 17 серпня доправили до лікарні на Дніпропетровщині у критичному стані. У нього була масивна крововтрата, а рани, отримані під час перебування в полоні, почали загнивати. Лікарі провели йому операцію.

У поліції Дніпропетровської області підтвердили, що 30 серпня його дружина Вікторія звернулася із заявою про зникнення чоловіка.

Про це повідомляє Суспільне Дніпро. Уже 2 вересня жінка повідомила журналістам, що Владислава знайшли: «Знайшли, він поруч зі мною».

Як і куди він зник і чому, і в якому стані перебуває, наразі не повідомляють. 

Раніше сам військовий описував у щоденнику, як його бригада втратила контроль над позицією біля Покровська. Після цього він потрапив у полон до російських військових. Там Нагорного та його побратимів піддавали тортурам: відрізали полоненим губи, вуха, ніс, статеві органи.

Попри це, йому вдалося вирватися з полону. П’ять діб Нагорний добирався до українських позицій, після чого був евакуйований і госпіталізований.

