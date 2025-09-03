В Україні зменшилось вживання алкоголю серед молоді, проте зросла наркозалежність — звіт ЦГЗ

За 2024 рік лікування від алкогольної та наркотичної залежності в Україні отримали понад 172 тисячі пацієнтів. Водночас більшість програм профілактики залишаються точковими.

Про це йдеться у звіті Центру громадського здоров’я.

За результатами дослідження ESPAD, спостерігається зменшення рівня вживання алкоголю серед підлітків 15–16 років (як протягом життя, так і за останні 12 місяців та 30 днів). Водночас частка підлітків, які мають досвід надмірного споживання, залишається стабільною — 14%.

Частка підлітків, які мають досвід вживання психоактивних речовин (ПАР, окрім алкоголю), зростає. Йдеться про збільшення випадків вживання «важких» наркотиків (героїн, кокаїн, амфетамін), немедичного використання седативних та транквілізаторів. Вплив на психічне здоров’я має також досвід внутрішнього переміщення та воєнна травма.

Водночас в Україні відсутні національні популяційні дослідження серед дорослого населення, що ускладнює оцінку поширеності ПАР. Немає і достовірних даних щодо смертності від передозувань чи алкогольних отруєнь.

За опитуванням EWSD, найпоширеніші серед споживачів речовини — екстазі/MDMA (36,7%), псилоцибінові гриби (28,1%), амфетамін (26,6%) та кокаїн (18,7%). Серед людей, які вживають наркотики ін’єкційним шляхом, переважають опіоїди.

Також зафіксовано значне зловживання лікарськими препаратами — наркотичними засобами, бензодіазепінами, прегабаліном, z-препаратами.

Програми первинної профілактики залишаються фрагментарними й здебільшого зосереджені на інформуванні. Водночас бракує програм доказової первинної профілактики, які базуються на посиленні «факторів захисту» та послабленні «факторів ризику» щодо вживання.

У межах програм зменшення шкоди у 2024 році понад 200 000 людей, які вживають наркотики ін’єкційно (ЛВНІ), яким було надано 16 млн шприців, 186 000 отримали послуги тестування на ВІЛ-інфекцію;

За даними ЕСОЗ, лікування через розлади вживання ПАР у 2024 році отримали 172 000 пацієнтів. Із них понад 105 000 лікували алкогольну залежність, майже 67 000 – наркотичну. Замісну підтримувальну терапію отримують понад 30 тисяч осіб, серед яких понад 22% – люди, які живуть з ВІЛ. Понад 96% із них отримують антиретровірусну терапію.

Наразі в системі лікування переважає медикаментозний підхід (купірування гострих станів), тоді як біопсихосоціальний метод використовується недостатньо.

У 2024 році правоохоронці виявили 87 нарколабораторій, здебільшого із виробництва синтетичних стимуляторів – альфа-PVP, амфетаміну, метамфетаміну, мефедрону.

Найчастіше вилучали канабіс (54,1%), седативні й транквілізатори (26,3%), стимулятори (17,9%) та опіоїди (1,5%).

Загалом протягом року зафіксовано понад 47 000 кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотиків. Із них 20,6 тис. – без мети збуту, 17,6 тис. – із метою збуту. Засуджено понад 12 тис. осіб.

Також зросла кількість порушень, пов’язаних із керуванням транспортом у стані сп’яніння: за ст. 130 КУпАП – 66,4 тис. випадків, за ст. 286-1 ККУ – понад тисяча. Кожне восьме адміністративне правопорушення в Україні вчинене у стані алкогольного (11,6%) чи наркотичного (1,6%) сп’яніння.

Крім того, протягом року було заблоковано понад 400 сайтів із незаконним контентом, вилучено 1,2 тис. тонн спиртових виробів і 35 одиниць обладнання для їх виготовлення.

Також у 2024 році ухвалено низку рішень: