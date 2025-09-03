У Харкові запрацював перший у Східній Європі роботизований біопринтер

Прилад REGENHU R-GEN200 застосовуватимуть для створення медичних виробів та відповідників тканин людського тіла.

У лабораторії біомедичних досліджень Харківського національного університету імені Каразіна запрацював перший у Східній Європі роботизований біопринтер.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Прилад дозволяє створювати як надтонкі покриття, так і об’ємні структури з природних або синтетичних полімерів, біосумісних металів, кераміки та навіть живих клітин людини. Вони забезпечують максимально точне відтворення структури тканин за даними медичної візуалізації та комп’ютерного моделювання.

«Запуск біопринтера в Каразінському університеті відкриває новий горизонт для розвитку медичної біоінженерії та формування фахівців нового покоління. Це демонструє потенціал українських університетів бути в авангарді наукових досліджень і впроваджувати освітні практики на рівні світових стандартів», — заявила ректорка університету Тетяна Кагановська.

Комплектація обладнання також передбачає наявність робочих станцій із ліцензійним програмним забезпеченням для проєктування виробів медичного призначення, що дає змогу готувати нове покоління фахівців у галузі медичної біоінженерії.