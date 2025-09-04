Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після

Одним з популярних рішень є лазерна корекція зору. Але чи підходить ця методика всім? Які існують обмеження й наскільки тривалим є результат? Про це LB.ua поговорив з офтальмологинею, рефракційною хірургинею медичної мережі «Добробут» Наталією Тяжкою .

Так звані рефракційні помилки: короткозорість (міопію), далекозорість (гіперметропію) та астигматизм — властиві значній частині людей. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я , щонайменше 826 мільйонів людей мають порушення зору на далеку або близьку відстань через відсутність доступу до послуг корекції рефракційних помилок й окулярів.

Загалом є прогнози , що до 2050 року кількість людей з вадами зору або сліпотою подвоїться.

Свіжі прогнози кажуть , що до 2050 року майже половина населення світу матиме короткозорість, вона швидко поширюється серед дітей і підлітків, особливо в урбанізованих і розвинених регіонах.

Що таке лазерна корекція зору

Під час короткозорості, далекозорості чи астигматизмі світлові промені заломлюються і фокусуються неправильно. Лазерна корекція усуває цю проблему. Ексимерним лазером змінюють товщину та кривизну рогівки ока так, щоб світло правильно фокусувалося саме на сітківці. Тобто рогівку моделюють, щоб зображення було чітким і сфокусованим.

Кому рекомендують лазерну корекцію

Лазерну корекцію зору радять пацієнтам з короткозорістю, далекозорістю чи астигматизмом, якщо показники зору стабільні й не змінюються впродовж кількох років.

Насамперед це люди, які хочуть відмовитися від окулярів чи контактних лінз і мати гарний зір без допоміжних засобів.

Наскільки ефективна лазерна корекція

«У більшості випадків результат сягає 100 % гостроти зору й навіть більше, — розповідає Наталія Тяжка. – Водночас існує невелика категорія пацієнтів, у яких через індивідуальні особливості ока досягти стовідсоткового зору неможливо». Це з’ясовують під час докладної консультації та діагностики.

Лікарка додає, що після лазерної корекції потреба в окулярах відпадає. Однак просить врахувати, що: «Сам процес формування зору відбувається в корі головного мозку. У деяких людей існує природна межа: їхній зір не може бути вищим за певний показник навіть після ідеальної корекції. Такі випадки зустрічаються рідко, але бувають». Тому хтось після корекції отримує 100 % гостроти зору, у когось він навіть стає кращим за умовні 100 % (наприклад, 120–150 %), а в пацієнтів з природною лінивістю очей максимальна гострота зору буде меншою за 100 % і залежатиме від ступеня амбліопії (лінивості).

Фото: надано ММ 'Добробут' Наталія Тяжка

Протипоказання до лазерної корекції зору

Обмеження органа зору: тонка рогівка, прогрес захворювань рогівки (кератоконус, дегенерації, витончення); глаукома, катаракта, захворювання сітківки і зорового нерва, активні запальні процеси ока (кератит, іридоцикліт); Протипокази, повʼязані із загальним станом здоровʼя: тяжкі системні аутоімунні хвороби, колагенози, цукровий діабет у стані декомпенсації, імунодефіцитні стани; Вагітність і грудне вигодовування, адже гормональні зміни в організмі можуть вплинути на стабільність результату процедури та процес загоєння рогівки; Вік: до 18 років триває формування очного яблука, рефракція нестабільна, тому корекція в цьому віці не рекомендована. А після 40–45 років лікарі попереджають пацієнта, що через природні зміни еластичності кришталика лазерна корекція не застрахує від розвитку вікової далекозорості (пресбіопії), яку коригують окулярами для читання.

Які обстеження проходить пацієнт перед лазерною корекцією

Перед процедурою проводять комплексну діагностику, яка дозволяє оцінити стан ока та спрогнозувати максимально можливий результат:

Роблять кератотопографію — досліджують передню та задню поверхні рогівки, оцінюють її товщину, форму, кривизну, симетричність, оптичну заломлюючу силу;

Роблять авторефрактометрію, визначають субʼєктивну рефракцію, точно визначають ступінь міопії, гіперметропії чи астигматизму;

Визначають гостроту зору і проводять ряд тестів для перевірки максимально можливої корекції, на яку можна розраховувати — наприклад, чи можливо досягти 100 %, чи є якісь обмеження;

Вимірюють внутрішньоочний тиск, а також визначають біометричні показники (анатомічні структури ока): осьову довжину ока, товщину, розмір і кривизну рогівки, розмір зіниці й інші показники.

«Це дозволяє скласти індивідуальний прогноз і визначити безпечність і ефективність майбутньої корекції», — каже Наталія.

Фото: Люкс зір Проведення кератотопографії — визначення стану рогівки оболонки ока

Чому після корекції зір іноді знову погіршується

Наталія Тяжка каже, що такі випадки рідкісні, утім можливі. Причин може бути кілька:

Нестабільний зір на момент операції. Якщо під час втручання показники ще змінювалися, то з часом вони погіршилися;

Індивідуальні особливості рогівки. У пацієнтів з тонкою чи слабкою рогівкою іноді виникає регрес — поступове повернення міопії;

Високий ступінь короткозорості. Люди з високою міопією входять до групи ризику, адже їхні очі більш схильні до повторного погіршення зору;

Вікові зміни. Після 40–45 років починаються природні процеси, які впливають на якість зору.

Але зазвичай навіть у таких випадках погіршення не сягає рівня, який був до операції. Найчастіше воно становить приблизно 10–20 % від попереднього рівня аномалії рефракції.

Коли за показами треба вже не лазерну корекцію, а заміну кришталика

«Як правило, рефракційну заміну кришталика проводять після 45–50 років. Після 45 років кришталик втрачає еластичність, погіршується його здатність фокусувати світло на сітківці, що впливає на якість ближнього зору. У такій віковій групі лазерна корекція вже не вирішує проблем із зором на всі дистанції. Тому лазерну корекцію зору проводять до 45 років, а після 45 доцільно розглядати саме рефракційну заміну кришталика», — каже Наталія.

По-друге, рефракційну заміну кришталика можуть запропонувати пацієнтам до 40–45 років, якщо рогівка тонка й міопія висока, є труднощі з добором чи переносимістю контактних лінз і окулярів.

Фото: visium.com.ua Лазерна корекція зору

Чи складна ця процедура?

За словами лікарки, для пацієнта лазерна корекція — нескладна процедура. Її проводять під місцевою анестезією у вигляді крапель, тому болю немає, лише певний дискомфорт. Тривалість перебування в операційній — зазвичай 10–15 хвилин, а сам лазер працює лише кілька секунд — орієнтовно 5–20.

«Для хірурга це високотехнологічна операція, яка вимагає точності та дотримання технології, але для пацієнта все швидко і безпечно», — додає Тяжка.

Щодо методик, то є два основні підходи:

Поверхневі методики (наприклад, PRK, StreamLight (TransPRK) — коли лазер впливає безпосередньо на поверхневі шари рогівки; Методики з формуванням латки (наприклад, LASIK, FemtoLASIK) — коли спочатку створюють тонку рогівкову латку, під якою і проводять корекцію.

Відрізняються вони в основному механізмом впливу на рогівку й етапами самої операції

Період відновлення після процедури

Він залежить від методики, зазначає Наталія.

«Якщо говоримо про методики з формуванням латки, наприклад LASIK, то відновлення дуже швидке: більшість пацієнтів уже наступного дня добре бачать і не відчувають суттєвого дискомфорту. Повернутися до роботи чи сісти за кермо вони можуть зазвичай через 2–3 дні», — додає офтальмолог.

У разі поверхневих методик, таких як PRK чи StreamLight, процес відновлення займає трохи довше. Відновлення триває близько 5–7 днів, повернення до роботи можливе приблизно через тиждень, а стабільна гострота зору формується за 2–3 тижні.

У побуті пацієнти вже досить швидко можуть користуватися телефоном, комп’ютером чи виконувати звичні справи.

«Щодо фізичної активності — легкі заняття у спортзалі можливі орієнтовно через 10–14 днів. А от відвідувати сауну, басейн чи купатися у відкритих водоймах ми радимо не раніше ніж через місяць після операції», — каже Тяжка.

Щодо догляду за очима — спеціальний не потрібен, але лікарі рекомендують тривалий час застосовувати зволожувальні краплі. Вони і допомагають відновленню, і створюють комфортні відчуття.