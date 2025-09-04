Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Україна централізовано купуватиме медвироби для планового і безоплатного стентування серця, — МОЗ

Уряд ухвалив зміни до переліку медичних виробів, що централізовано закуповуються за кошти державного бюджету. 

Відтепер до нього включено 14 нових позицій — для проведення планового стентування коронарних судин у пацієнтів із хронічними коронарними синдромами.

Робота аптеки , яка входить до програми 'Доступні ліки' у Запоріжжі.
Фото: medzakupivli.com

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Закупівлі здійснюватиме МОЗ та ДП «Медичні закупівлі України» вже цього року. Орієнтовний бюджет становитиме близько 300 млн грн. Обсяги визначать після узгодження потреб медзакладів і затвердження МОЗ.

Що передбачають зміни?

  • розширення централізованих закупівель на 14 видів медичних виробів для планового стентування;
  • закупівлі здійснюватимуться за єдиними технічними вимогами через ДП «Медичні закупівлі України»;
  • пацієнти з хронічними коронарними синдромами зможуть отримувати стентування безоплатно — за Програмою медичних гарантій.

Повний перелік медичних виробів опубліковано на сайті.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року в Україні також стартує Національний чекап — програма щорічних безоплатних профілактичних обстежень для людей від 40 років.

