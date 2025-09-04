Україна централізовано купуватиме медвироби для планового і безоплатного стентування серця, — МОЗ

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Закупівлі здійснюватиме МОЗ та ДП «Медичні закупівлі України» вже цього року. Орієнтовний бюджет становитиме близько 300 млн грн. Обсяги визначать після узгодження потреб медзакладів і затвердження МОЗ.
Що передбачають зміни?
- розширення централізованих закупівель на 14 видів медичних виробів для планового стентування;
- закупівлі здійснюватимуться за єдиними технічними вимогами через ДП «Медичні закупівлі України»;
- пацієнти з хронічними коронарними синдромами зможуть отримувати стентування безоплатно — за Програмою медичних гарантій.
Повний перелік медичних виробів опубліковано на сайті.
Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року в Україні також стартує Національний чекап — програма щорічних безоплатних профілактичних обстежень для людей від 40 років.