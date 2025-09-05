Ветеранів та ветеранок просять пройти опитування щодо якості та доступу до медичних послуг

Ветеранів і ветеранок закликають взяти участь в опитуванні про їхній доступ до сімейної медицини.

Про це у соцмережах повідомила Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Судячи з опитувальника, розміщеного міністеркою, мова йде про розширений перелік безоплатних медичних послуг ветеранам війни на рівні сімейної медицини. Його запровадили весною 2025 року.

За відповідною постановою урядою, на додачу до загальних послуг від сімейних лікарів, ветерани мали отримати також:

персоналізоване лікування – розробка індивідуального плану з урахуванням стану здоров’я, хронічних захворювань та групи ризику

розширений скринінг – обстеження на стани, пов’язані з наслідками бойових дій

психологічна допомога – індивідуальна та групова терапія, когнітивно-поведінкова терапія,

програми управління стресом лікування бойових травм та хронічних станів – консультації вузькопрофільних спеціалістів (ортопеда, невролога тощо)

реабілітація – відновлення після поранень та хвороб терапія захворювань опорно-рухової системи – артрит, артроз, хвороби суглобів

За кілька місяців Мінветеранів збирає зворотний зв’язок, чи розширені послуги діють.

Заповнити анкету можна за посиланням.