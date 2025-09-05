Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаЗдоров'я

Ветеранів та ветеранок просять пройти опитування щодо якості та доступу до медичних послуг

Ветеранів і ветеранок закликають взяти участь в опитуванні про їхній доступ до сімейної медицини.

Насамперед хочуть оцінити ефективність пілотного проєкту з розширеного пакета послуг первинної меддопомоги.

Ветеранів та ветеранок просять пройти опитування щодо якості та доступу до медичних послуг
Фото: МВС

Про це у соцмережах повідомила Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Судячи з опитувальника, розміщеного міністеркою, мова йде про розширений перелік безоплатних медичних послуг ветеранам війни на рівні сімейної медицини. Його запровадили весною 2025 року.

За відповідною постановою урядою, на додачу до загальних послуг від сімейних лікарів, ветерани мали отримати також:

  • персоналізоване лікування – розробка індивідуального плану з урахуванням стану здоров’я, хронічних захворювань та групи ризику 
  • розширений скринінг – обстеження на стани, пов’язані з наслідками бойових дій
  • психологічна допомога – індивідуальна та групова терапія, когнітивно-поведінкова терапія, 
  • програми управління стресом лікування бойових травм та хронічних станів – консультації вузькопрофільних спеціалістів (ортопеда, невролога тощо)
  • реабілітація – відновлення після поранень та хвороб терапія захворювань опорно-рухової системи – артрит, артроз, хвороби суглобів

За кілька місяців Мінветеранів збирає зворотний зв’язок, чи розширені послуги діють.

Заповнити анкету можна за посиланням.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies