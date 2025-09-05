“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Здоров'я

У Києві відкрили корнер адаптивних девайсів для сексуальної реабілітації військових

У Києві з’явився перший в Україні корнер адаптивних девайсів для сексуальної реабілітації військових та ветеранів. 

Його відкрили реабілітаційна мережа Recovery у співпраці з сексуально-освітнім простором N’JOY.

Фото: ictv.ua

Проєкт став продовженням програми «Recovery. Сексуальне життя», яка навчає фахівців допомагати пораненим військовим відновлювати інтимність після травм, ампутацій чи втрати чутливості. Навесні в межах цієї ініціативи було створено перший безкоштовний кабінет сексопатолога для захисників і захисниць.

Новий корнер у просторі N’JOY пропонує адаптивні інтимні девайси, що враховують різні потреби та бар’єри:

  • hands-free іграшки для людей зі слабкістю чи тремором,
  • пристрої з дистанційним керуванням для тих, хто має обмеження руху,
  • моделі з потужними вібраціями для зниження чутливості,
  • рішення, які допомагають долати психоемоційні бар’єри.

«У суспільстві вважається, що говорити про стосунки і секс під час війни не на часі. Але правда в іншому: війна і стосунки на відстані руйнують близькість, хронічний стрес послаблює лібідо, а поранення приносять фізичні та психологічні труднощі в інтимності. І в такому випадку це не іграшки для різноманіття, а девайси, що допомагають долати бар’єри й відновлювати відчуття», — пояснила Ольга Сердюк, директорка Фонду Олени Пінчук, ініціаторка і керівниця проєкту «Recovery. Сексуальне життя».

За словами співзасновниць N’JOY Світлани Павелецької та Наталії Богучарської, ідея простору з самого початку була інклюзивною: із пандусом, доступністю для людей на візках та подіями, присвяченими сексуальному здоров’ю під час війни.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
