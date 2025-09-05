У Києві відкрили корнер адаптивних девайсів для сексуальної реабілітації військових

У Києві з’явився перший в Україні корнер адаптивних девайсів для сексуальної реабілітації військових та ветеранів.

Проєкт став продовженням програми «Recovery. Сексуальне життя», яка навчає фахівців допомагати пораненим військовим відновлювати інтимність після травм, ампутацій чи втрати чутливості. Навесні в межах цієї ініціативи було створено перший безкоштовний кабінет сексопатолога для захисників і захисниць.

Новий корнер у просторі N’JOY пропонує адаптивні інтимні девайси, що враховують різні потреби та бар’єри:

hands-free іграшки для людей зі слабкістю чи тремором,

пристрої з дистанційним керуванням для тих, хто має обмеження руху,

моделі з потужними вібраціями для зниження чутливості,

рішення, які допомагають долати психоемоційні бар’єри.

«У суспільстві вважається, що говорити про стосунки і секс під час війни не на часі. Але правда в іншому: війна і стосунки на відстані руйнують близькість, хронічний стрес послаблює лібідо, а поранення приносять фізичні та психологічні труднощі в інтимності. І в такому випадку це не іграшки для різноманіття, а девайси, що допомагають долати бар’єри й відновлювати відчуття», — пояснила Ольга Сердюк, директорка Фонду Олени Пінчук, ініціаторка і керівниця проєкту «Recovery. Сексуальне життя».

За словами співзасновниць N’JOY Світлани Павелецької та Наталії Богучарської, ідея простору з самого початку була інклюзивною: із пандусом, доступністю для людей на візках та подіями, присвяченими сексуальному здоров’ю під час війни.