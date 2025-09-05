Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаЗдоров'я

У зоопарку під Києвом від сказу помер олень, – кому з відвідувачів може знадобитися вакцинація проти сказу

У приватному міні-зоопарку в селі Петропавлівська Борщагівка від сказу загинув олень. Відвідувачів просять звернутися до лікаря. 

У зоопарку під Києвом від сказу помер олень, – кому з відвідувачів може знадобитися вакцинація проти сказу
Малюк завжди радий відвідувачам
Фото: Діана Буцко

Про це повідомила Борщагівська сільська рада.

За інформацією, тварина захворіла наприкінці серпня. У зв’язку з цим медики закликають відвідувачів, які з 16 серпня контактували з тваринами зоопарку та могли отримати подряпини, укуси чи ослинення, терміново звернутися до лікаря. Він визначить, чи потрібно призначати щеплення проти сказу.

Сказ — вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему та у 100% випадках закінчується летально. Зараження людини найчастіше відбувається через укуси собак і котів, які, своєю чергою, можуть інфікуватися від диких тварин.

Від початку року в Бучанському районі вже зареєстрували 11 випадків сказу серед тварин.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
