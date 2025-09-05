У зоопарку під Києвом від сказу помер олень, – кому з відвідувачів може знадобитися вакцинація проти сказу

У приватному міні-зоопарку в селі Петропавлівська Борщагівка від сказу загинув олень. Відвідувачів просять звернутися до лікаря.

Про це повідомила Борщагівська сільська рада.

За інформацією, тварина захворіла наприкінці серпня. У зв’язку з цим медики закликають відвідувачів, які з 16 серпня контактували з тваринами зоопарку та могли отримати подряпини, укуси чи ослинення, терміново звернутися до лікаря. Він визначить, чи потрібно призначати щеплення проти сказу.

Сказ — вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему та у 100% випадках закінчується летально. Зараження людини найчастіше відбувається через укуси собак і котів, які, своєю чергою, можуть інфікуватися від диких тварин.

Від початку року в Бучанському районі вже зареєстрували 11 випадків сказу серед тварин.