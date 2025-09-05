Флорида стане першим штатом без зобов'язань щодо вакцинації

Головний хірург штату Флорида Джозеф Ладапо оголосив, що ініціюватиме повну відмову від вимог щодо наявності у громадян вакцинації від деяких важких хвороб.

Як пише Deutsche Welle, республіканський уряд штату хоче зробити Флориду першою у США територією з повністю добровільним та необов'язковим підходом до вакцинації. Це суголосно політиці очільника міністерства охорони здоров'я Роберта Кеннеді-молодшого - відомого критика вакцин.

Доктор Ладапо аргументує це рішення "аморальним та рабським" характером чинних приписів, які зобов'язують школярів робити вакцини від кору, поліомієліту та інших захворювань. "Хто я такий, або уряд, або будь-хто інший, щоб змушувати вас щось колоти у власне тіло?" - додав лікар.

Представники Демократичної партії у Флориді вже назвали "антиваксерську революцію" небезпечною та безвідповідальною.