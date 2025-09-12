У Львові відбудеться масштабний форум про якість і безпеку в медицині за участі спікерів з Гарварду, Університету Торонто

Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаЗдоров'я

У Львові відбудеться масштабний форум про якість і безпеку в медицині за участі спікерів з Гарварду, Університету Торонто партнерський матеріал

26 вересня 2025 року у Львові відбудеться Національний форум із міжнародною участю «Якість і безпека в охороні здоров’я», присвячений фундаменту пацієнтоорієнтованої системи — якості та безпеці (Quality & Safety, Q&S). 

Подія відбудеться в межах спільної ініціативи Global Medical Knowledge Alliance (GMKA), UA-MED, University of Toronto та Razom. Долучитися до участі можна наживо та онлайн. Інформаційним партнером події є LB.ua.

У Львові відбудеться масштабний форум про якість і безпеку в медицині за участі спікерів з Гарварду, Університету Торонто
Форум у 2024 році
Фото: GMKA

Кількість квитків обмежена! Деталі та реєстрація — на сайті

Форум присвячений Q&S — основі спроможної та ефективної охорони здоров`я. ВООЗ визначає якісну допомогу як таку, що забезпечує пацієнтам найбільш сприятливі результати для здоров’я відповідно до сучасних знань, даних і ресурсів. Безпека — це культура, процеси, алгоритми, технології в охороні здоров’я, які постійно та стабільно знижують ризики в наданні медичної допомоги, роблять помилки менш ймовірними завдяки стандартизації, навчанню і прозорості.  

«Вперше на одному майданчику зберуться визнані експерти в галузі Quality & Safety з найпрестижніших закладів світу, щоб передати свої знання українським лікарям та управлінцям. Q&S — це налагодження процесів, визнання та аналіз помилок, безперервний розвиток задля ефективної роботи всієї команди, мінімізація ризиків через безпечність та своєчасність рішень. Усе це допомагає покращувати якість і безпеку лікування пацієнтів, і ми хочемо принести це в українську галузь охорони здоров’я, адже воно вже працює і показує успішні результати в розвинених країнах, на які ми орієнтуємося», — говорить Інеса Гуйванюк, виконавча директорка GMKA, онкохірургиня Київського обласного онкологічного диспансера.

Серед учасників форуму — представники Міністерства охорони здоров’я України, Національної служби здоровʼя України, Harvard Medical School, University of Toronto, King's College London, University of Wisconsin–Madison.

Долучитися до форуму запрошують управлінців в охороні здоров’я та директорів закладів, лікарів та медичних сестер, фахівців із менеджменту якості та безпеки в закладах охорони здоров`я, освітян, науковців, представників пацієнтських, міжнародних і донорських організацій.

Учасники форуму отримають практичні поради, моделі впровадження, плани дій та міжнародний досвід, як структуровано підходити до підвищення культури безпеки у своїх медичних закладах, а також дізнаються більше про значення і розвиток лідерства та командної роботи в періоди змін та критичних рішень. У першій частині форуму розглянемо універсальні стратегії для всіх галузей, а в другій частині експерти поділяться знаннями та досвідом, як покращувати якість та безпеку в онкології, хірургії, анестезіології, інтенсивній терапії та військовій медицині.

Учасникам будуть нараховані бали БПР. Стежити за новинами можна тут: Instagram, Facebook.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies