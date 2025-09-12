У Львові відбудеться масштабний форум про якість і безпеку в медицині за участі спікерів з Гарварду, Університету Торонто

Подія відбудеться в межах спільної ініціативи Global Medical Knowledge Alliance (GMKA), UA-MED, University of Toronto та Razom. Долучитися до участі можна наживо та онлайн. Інформаційним партнером події є LB.ua.

26 вересня 2025 року у Львові відбудеться Національний форум із міжнародною участю «Якість і безпека в охороні здоров’я», присвячений фундаменту пацієнтоорієнтованої системи — якості та безпеці (Quality & Safety, Q&S).

Кількість квитків обмежена! Деталі та реєстрація — на сайті.

Форум присвячений Q&S — основі спроможної та ефективної охорони здоров`я. ВООЗ визначає якісну допомогу як таку, що забезпечує пацієнтам найбільш сприятливі результати для здоров’я відповідно до сучасних знань, даних і ресурсів. Безпека — це культура, процеси, алгоритми, технології в охороні здоров’я, які постійно та стабільно знижують ризики в наданні медичної допомоги, роблять помилки менш ймовірними завдяки стандартизації, навчанню і прозорості.

«Вперше на одному майданчику зберуться визнані експерти в галузі Quality & Safety з найпрестижніших закладів світу, щоб передати свої знання українським лікарям та управлінцям. Q&S — це налагодження процесів, визнання та аналіз помилок, безперервний розвиток задля ефективної роботи всієї команди, мінімізація ризиків через безпечність та своєчасність рішень. Усе це допомагає покращувати якість і безпеку лікування пацієнтів, і ми хочемо принести це в українську галузь охорони здоров’я, адже воно вже працює і показує успішні результати в розвинених країнах, на які ми орієнтуємося», — говорить Інеса Гуйванюк, виконавча директорка GMKA, онкохірургиня Київського обласного онкологічного диспансера.

Серед учасників форуму — представники Міністерства охорони здоров’я України, Національної служби здоровʼя України, Harvard Medical School, University of Toronto, King's College London, University of Wisconsin–Madison.

Долучитися до форуму запрошують управлінців в охороні здоров’я та директорів закладів, лікарів та медичних сестер, фахівців із менеджменту якості та безпеки в закладах охорони здоров`я, освітян, науковців, представників пацієнтських, міжнародних і донорських організацій.

Учасники форуму отримають практичні поради, моделі впровадження, плани дій та міжнародний досвід, як структуровано підходити до підвищення культури безпеки у своїх медичних закладах, а також дізнаються більше про значення і розвиток лідерства та командної роботи в періоди змін та критичних рішень. У першій частині форуму розглянемо універсальні стратегії для всіх галузей, а в другій частині експерти поділяться знаннями та досвідом, як покращувати якість та безпеку в онкології, хірургії, анестезіології, інтенсивній терапії та військовій медицині.

Учасникам будуть нараховані бали БПР.