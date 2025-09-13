МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
AstraZeneca призупиняє інвестиції у розмірі 270 млн доларів у Великобританії

Водночас AstraZeneca заявила, що витратить 50 млрд доларів на розширення свого виробництва та досліджень у США до 2030 року.

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Британська компанія AstraZeneca призупинила заплановані інвестиції у розмірі 200 млн фунтів стерлінгів (271,26 млн доларів) у свій дослідницький центр у Кембриджі.

Про це повідомляє Reuters

Рішення щодо інвестицій, які мали створити 1000 робочих місць, означає, що жодне із запланованих нових фінансувань AstraZeneca, спочатку оголошених у березні 2024 року, наразі не здійснюється”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в січні цього року AstraZeneca відмовилася від планів інвестувати 450 млн фунтів стерлінгів у свій завод з виробництва вакцин на півночі Англії. При цьому компанія послалась на скорочення підтримки британського уряду.

“Ми постійно переглядаємо інвестиційні потреби нашої компанії та можемо підтвердити, що наше розширення в Кембриджі призупинено”, – сказав речник компанії.

Водночас AstraZeneca заявила, що витратить 50 млрд доларів на розширення свого виробництва та досліджень у США до 2030 року.

