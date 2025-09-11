Президент підписав закон про додаткові 3,12 млрд грн на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів для українців

Це понад чверть від усього цьогорічного бюджету на централізовані закупівлі, який становить 11,2 млрд грн.

Президент України підписав закон №13439-3, який передбачає виділення додаткових 3,12 млрд грн із державного бюджету на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів для українців із тяжкими хворобами.

Про це повідомляє держпідприємство «Медичні закупівлі України».

За даними Міністерства охорони здоров’я, тих коштів до ухвалення рішення вистачало лише на покриття близько 60% реальної потреби пацієнтів.

Кошти спрямують на забезпечення безоплатного лікування онкохворих пацієнтів, людей із рідкісними захворюваннями, вірусними гепатитами, гемофілією, серцево-судинними хворобами, розсіяним склерозом, дитячими розладами психіки тощо.

Також планується закупівля медвиробів для ортопедії та нейрохірургії, слухових апаратів, вакцин, а також тестів для діагностики гепатитів і туберкульозу.

МОЗ та державне підприємство «Медзакупівлі України» вже попередньо проаналізували потреби й сформували орієнтовний перелік дозакупівель. Частина товарів буде покрита в межах трирічних договорів, укладених раніше.