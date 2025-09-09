77% зумерів у США беруть батьків на співбесіду. В Україні так роблять лише 5%, — дослідження

Опитування показало, що «батьківська підтримка» у працевлаштуванні виходить далеко за межі порад.

77% представників покоління зумерів у США водили маму чи тата на співбесіду. Частина батьків чекала за дверима кабінету, інші — відповідали на запитання рекрутера, ставили власні чи навіть допомагали домовлятися про зарплату.

Про це свідчать результати дослідження ResumeTemplates, проведеного у липні 2025 року серед 831 американця з покоління зумерів.

31% зумерів дозволяли мамам і татам писати за них резюме, 29% — складати супровідні листи.

Близько 90% залучали батьків до пошуку роботи.

Більше половини учасників дослідження розповіли, що просили батьків телефонувати менеджерам із найму (53%) чи надсилати листи на пошту (54%).

63% дозволяли мамі чи татові відгукуватися на вакансії від свого імені, а майже половина перекладали на них виконання тестових завдань (48%) і навіть телефонні співбесіди (41%).

Щоб перевірити, чи властива така практика українцям, Work.ua провів власне опитування серед користувачів сайту. 77% респондентів відповіли, що ніколи не приходили на співбесіду з батьками і вважають це ненормальним. Водночас 18% знають тих, хто так робив, а 5% особисто брали маму чи тата з собою.

Роботодавці натомість підтвердили, що з таким стикаються: 30% зазначили, що мали подібні випадки, ще 17% — що чули про них від колег.

Експерти наголошують: батьківські поради можуть бути корисними у форматі наставництва, однак їхня пряма участь у співбесідах і переговорах шкодить професійній репутації молодого спеціаліста.