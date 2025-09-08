Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Медичні сповіщення пацієнтам тепер надходитимуть і через Дію, — МОЗ

Відтепер користувачі «Дії» зможуть отримувати повідомлення від електронної системи охорони здоров’я безпосередньо у смартфон про створення плану лікування, виписку чи скасування е-рецепта та про нове електронне направлення.

Новий канал інформування пацієнтів — push-сповіщення у застосунку «Дія».

Медичні сповіщення пацієнтам тепер надходитимуть і через Дію, — МОЗ
Фото: pixabay

Його запускає Міністерство охорони здоров’я разом із НСЗУ та Мінцифрою.

Якщо доставити повідомлення в «Дію» не вдасться, воно прийде у Viber. А якщо цього месенджера немає — пацієнт отримає SMS, як і раніше.

У МОЗ пояснюють: нововведення дозволить надійніше доставляти сповіщення, уникати збоїв через проблеми зі зв’язком та заощаджувати кошти на інформуванні пацієнтів. Надалі перелік медичних повідомлень у «Дії» планують розширювати.

Водночас усі пацієнти, які не користуються смартфоном, зможуть і далі отримувати друковані пам’ятки від лікаря з інформацією про е-рецепт чи е-направлення.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
