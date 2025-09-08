Медичні сповіщення пацієнтам тепер надходитимуть і через Дію, — МОЗ

Його запускає Міністерство охорони здоров’я разом із НСЗУ та Мінцифрою.
Якщо доставити повідомлення в «Дію» не вдасться, воно прийде у Viber. А якщо цього месенджера немає — пацієнт отримає SMS, як і раніше.
У МОЗ пояснюють: нововведення дозволить надійніше доставляти сповіщення, уникати збоїв через проблеми зі зв’язком та заощаджувати кошти на інформуванні пацієнтів. Надалі перелік медичних повідомлень у «Дії» планують розширювати.
Водночас усі пацієнти, які не користуються смартфоном, зможуть і далі отримувати друковані пам’ятки від лікаря з інформацією про е-рецепт чи е-направлення.