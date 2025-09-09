Чому не можна записатися до лікаря онлайн через «єдине вікно», пояснила заступниця міністра МОЗ

Кожен медзаклад може обрати свій сервіс, офіційно нині в країні їх 35. Це незручно для пацієнтів, коли їм доводиться “стрибати” для запису на різні сервіси замість єдиного для всіх.
Чому його немає, в інтерв’ю LB.ua для проєкту “Боляче” розповіла заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич.
За її словами, технічно створити спільний інтерфейс можливо, однак вартість такого проєкту є надзвичайно високою.
«Ми рахували, скільки це коштує. Дуже дорого, адже йдеться про адміністрування всіх сервісів у тисячах медзакладів. Тому [свого часу] архітектуру системи розділили на два рівні: держава відповідає за центральний компонент, а бізнес — за локальний», — повідомила Карчевич.
Тому пацієнтам і надалі доведеться користуватися різними платформами залежно від закладу. Водночас МОЗ розвиває централізовані сервіси, зокрема кабінет пацієнта, де буде доступ до особистих медичних даних із національної бази.
Керівник компанії Helsi, одного з найбільших МІСів, Євген Донець в розмові з LB.ua вважає, що повна централізація є ризикованою: «Будь-яка середня чи велика медична інформаційна система — це десятки мільйонів доларів інвестицій. Якщо зробити єдину воронку, вона стане величезним ризиком. Ринок створює конкуренцію та якість сервісу», — зазначив Донець.
