Чому не можна записатися до лікаря онлайн через «єдине вікно», пояснила заступниця міністра МОЗ

Пацієнтам в Україні доводиться записуватися до лікаря онлайн через 35 різних сервісів.

Це пов’язано з самою архітектурою електронної системи охорони здоров’я, де держава опікується центральною базою даних, а медики та пацієнти взаємодіють з нею через приватні сервіси – медичні інформаційні системи. 

Харків'янка Ганна Феєр дивиться систему Helsi.
Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Кожен медзаклад може обрати свій сервіс, офіційно нині в країні їх 35. Це незручно для пацієнтів, коли їм доводиться “стрибати” для запису на різні сервіси замість єдиного для всіх.

Чому його немає, в інтерв’ю LB.ua для проєкту “Боляче” розповіла заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич.

За її словами, технічно створити спільний інтерфейс можливо, однак вартість такого проєкту є надзвичайно високою.

«Ми рахували, скільки це коштує. Дуже дорого, адже йдеться про адміністрування всіх сервісів у тисячах медзакладів. Тому [свого часу] архітектуру системи розділили на два рівні: держава відповідає за центральний компонент, а бізнес — за локальний», — повідомила Карчевич.

Тому пацієнтам і надалі доведеться користуватися різними платформами залежно від закладу. Водночас МОЗ розвиває централізовані сервіси, зокрема кабінет пацієнта, де буде доступ до особистих медичних даних із національної бази.

Керівник компанії Helsi, одного з найбільших МІСів, Євген Донець в розмові з LB.ua вважає, що повна централізація є ризикованою: «Будь-яка середня чи велика медична інформаційна система — це десятки мільйонів доларів інвестицій. Якщо зробити єдину воронку, вона стане величезним ризиком. Ринок створює конкуренцію та якість сервісу», — зазначив Донець.

Повну версію розмови з Марією Карчевич та Євгеном Донцем дивіться і читайте скоро на всіх платформах LB.ua.

Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
