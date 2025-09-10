Перевіряємо і ми, і міжнародні партнери — заступниця міністра в МОЗ та СЕО Helsi про те, наскільки захищені меддані українців

Зокрема, популярними є фішингові атаки, коли через посилання, вкладення в листах, які люди відкривають, зловмисники отримують доступ до облікових записів, частини даних, встановлюють шкідливе програмне забезпечення чи вірус.

Українську медсистему постійно кібератакують, і зараз найбільше зловмисники ціляться не на злам системи, а на злам конкретного користувача.

“Щоб через помилку людини зламати систему”, – сказала в інтерв’ю LB.ua для проєкту “Боляче” заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич.

Співзасновник Helsi Євген Донець в розмові з LB.ua підтвердив, що система охорони здоров’я є однією з мішеней РФ. За його словами, Helsi вже зазнавала кібератак, про які навіть повідомляли у ворожих пабліках, але завдяки швидкому реагуванню та співпраці з нацагенствами з кібербезпеки проблем вдалося уникнути.

«Найчастіше великі атаки відбуваються через доступ конкретної людини до системи — наприклад, адміністратора. Але архітектура побудована так, що окремий лікар бачить тільки дані своїх пацієнтів. Це багато, але не катастрофічно», — зазначив Донець.

За словами Карчевич, ще до початку повномасштабного вторгнення в Україні дискутували, чи не надто зарегульовані норми безпеки для збереження персональних і медичних даних в системі. Тепер, додає заступниця міністра, їхня виправданість очевидна: «Ми маємо постійні DDoS-атаки та інші загрози. Державна атестація комплексної системи захисту впроваджена і в центральному компоненті, і в кожній медичній інформаційній системі (саме через МІСи медзаклади і пацієнти взаємодіють з центральною базою даних, якою володіє держава – LB.ua). Ті 13 МІС, що не відповідали держвимогам, вперше в історії довелося відключити», — підкреслила Карчевич.

Вона додала, що безпеку перевіряють не лише українські спеціалісти, а й міжнародні партнери.

Персональні та медичні дані зберігаються окремо, використовується двофакторна аутентифікація, а невдовзі стане обов’язковою й двофакторна авторизація для медиків у МІСи. Це має зменшити ризики від фішингових атак, які спрямовані передусім на помилки користувачів.

