Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний

Ми спробували знайти першоджерело тренду: схожі відео були в соцмережах і у 2024-му. Імовірно, українці зіштовхнулися з такою практикою через… росіян. Бо саме росіянами виявилися творці найпопулярніших свіжих відео, які нам вдалося виявити. Їхні сторінки рекламувати не будемо, утім пояснити ризики «Посмішки Джокера» для здоровʼя варто. Аби й на думку не спало повторити.

У соцмережах зʼявляються ролики нібито з наслідками підрізання: з пластирами, кровʼю, слідами тощо. У частині випадків підозрюють макіяж.

В українському сегменті TikTok черговий тренд. Цього разу обговорюють «Посмішку Джокера» — підрізання кутиків рота, аби зробити його ширшим. Мовляв, так усмішка буде ефектнішою.

Що таке «Посмішка Джокера»

«Посмішка Джокера» походить з коміксів і фільмів про Бетмена. Антигерой Джокер мав неприродно широку усмішку, що стала його візитівкою.

Згодом цей візуальний ефект перетворився на тренд: у TikTok підлітки почали відтворювати його за допомогою гриму, фільтрів або редакторів відео. Та з часом щось пішло не так: декотрі користувачі захотіли таку саму широку усмішку, для чого фізично нібито підрізали кутики губ.

Самохірургія

Пластичний хірург Андрій Павелій пояснює: будь-які спроби самостійно обрізати кутики губ не мають нічого спільного з косметичною процедурою — це небезпечне самопошкодження.

У цій ділянці проходять судини та нервові закінчення. Навіть невеликий надріз може спричинити сильну кровотечу, інфекції та нагноєння.

За його словами, інколи через непрофесійні розрізи й незшиті рани утворюється грубий рубець, який обмежить рухи губ — наприклад, заважатиме повному розкриванню рота: «У нормальній, стандартній операції, наприклад корнер-ліфті (пластична операція, що допомагає підняти опущені куточки рота. — LB.ua), за правильного догляду загоєння відбувається за 7–10 днів, а помітних слідів практично не лишається. Але це у клінічних умовах, виконано професійно. Коли ж процедури роблять у підвальних умовах, підключення інфекції — реальна річ, тож загоєння може затягнутися на значно довший період».

Павелій каже: якщо власноруч підрізати кутики губ, як це нібито роблять підлітки на відео в соцмережах, ширшої посмішки досягти неможливо.

Рана довго гоїться: губи постійно рухаються й контактують зі слиною, тож часто утворюються грубі рубці, які спотворюють лінію рота й навіть можуть стягувати кутики вниз. Через це усмішка стає спотвореною.

Лікар погоджується з коментарями, що в основі таких дій, імовірно, психологічні проблеми. Адже мова радше про самотравмування, ніж естетичну процедуру.

А що каже психіатр?

Психіатр Євген Скрипник зазначає, що така поведінка справді є селфхармом (self-harm), проявом самоушкодження: «Коли людині погано психічно: є тривога, депресія, відчуття порожнечі — вона часто перекриває душевний біль фізичним, без чіткої суїцидальної мети».

Це явище іноді схоже на пірсинг або татуювання: «Іноді люди роблять одну процедуру за одною як спосіб упоратися з емоційним станом».

За його словами, важливо звертати увагу на частоту таких дій і на мотивацію — інколи це спосіб показати одноліткам сміливість або статус у групі: «Підлітки часто беруть участь у подібних трендах, щоб похвалитися один перед одним».

Психіатр наголошує: підрізання губ може бути одночасно і наміром змінити себе, проявом протесту проти соціальних норм, і симптомом нестабільності психіки або початкових розладів особистості. Це не лише естетична дія — за цим може критися глибока емоційна проблема.