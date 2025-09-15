Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний

Що таке «Посмішка Джокера»
«Посмішка Джокера» походить з коміксів і фільмів про Бетмена. Антигерой Джокер мав неприродно широку усмішку, що стала його візитівкою.
Згодом цей візуальний ефект перетворився на тренд: у TikTok підлітки почали відтворювати його за допомогою гриму, фільтрів або редакторів відео. Та з часом щось пішло не так: декотрі користувачі захотіли таку саму широку усмішку, для чого фізично нібито підрізали кутики губ.
Самохірургія
Пластичний хірург Андрій Павелій пояснює: будь-які спроби самостійно обрізати кутики губ не мають нічого спільного з косметичною процедурою — це небезпечне самопошкодження.
У цій ділянці проходять судини та нервові закінчення. Навіть невеликий надріз може спричинити сильну кровотечу, інфекції та нагноєння.
За його словами, інколи через непрофесійні розрізи й незшиті рани утворюється грубий рубець, який обмежить рухи губ — наприклад, заважатиме повному розкриванню рота: «У нормальній, стандартній операції, наприклад корнер-ліфті (пластична операція, що допомагає підняти опущені куточки рота. — LB.ua), за правильного догляду загоєння відбувається за 7–10 днів, а помітних слідів практично не лишається. Але це у клінічних умовах, виконано професійно. Коли ж процедури роблять у підвальних умовах, підключення інфекції — реальна річ, тож загоєння може затягнутися на значно довший період».
Павелій каже: якщо власноруч підрізати кутики губ, як це нібито роблять підлітки на відео в соцмережах, ширшої посмішки досягти неможливо.
Рана довго гоїться: губи постійно рухаються й контактують зі слиною, тож часто утворюються грубі рубці, які спотворюють лінію рота й навіть можуть стягувати кутики вниз. Через це усмішка стає спотвореною.
Лікар погоджується з коментарями, що в основі таких дій, імовірно, психологічні проблеми. Адже мова радше про самотравмування, ніж естетичну процедуру.
А що каже психіатр?
Психіатр Євген Скрипник зазначає, що така поведінка справді є селфхармом (self-harm), проявом самоушкодження: «Коли людині погано психічно: є тривога, депресія, відчуття порожнечі — вона часто перекриває душевний біль фізичним, без чіткої суїцидальної мети».
Це явище іноді схоже на пірсинг або татуювання: «Іноді люди роблять одну процедуру за одною як спосіб упоратися з емоційним станом».
За його словами, важливо звертати увагу на частоту таких дій і на мотивацію — інколи це спосіб показати одноліткам сміливість або статус у групі: «Підлітки часто беруть участь у подібних трендах, щоб похвалитися один перед одним».
Психіатр наголошує: підрізання губ може бути одночасно і наміром змінити себе, проявом протесту проти соціальних норм, і симптомом нестабільності психіки або початкових розладів особистості. Це не лише естетична дія — за цим може критися глибока емоційна проблема.