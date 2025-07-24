Омега-3 допомагає зменшити агресію до 28% — дослідження

Жирні кислоти омега-3, відомі своєю користю для серцево-судинної системи, можуть також впливати на поведінку людини.

Згідно з дослідженням 2024 року, опублікованим у журналі Aggression and Violent Behavior, ці речовини, доступні як дієтичні добавки у формі риб’ячого жиру, здатні зменшувати агресивну поведінку до 28%.

Омега-3 давно досліджують у контексті психічного здоров’я — їх пов’язують із профілактикою шизофренії та іншими розладами.

Вчені наголошують, що харчування безпосередньо впливає на хімію мозку, а дефіцит поживних речовин може сприяти розвитку агресії та антисоціальної поведінки.

«Накопичено достатньо доказів того, що омега-3 не лише підтримує фізичне самопочуття, а й може відігравати роль у регуляції емоцій і поведінки», — коментують автори дослідження з Університету Пенсильванії.

Дослідження базується на метааналізі 29 рандомізованих контрольованих випробувань із загальною вибіркою майже 4 тисячі людей різного віку. Дослідники виявили короткостроковий, але стабільний ефект зменшення як реактивної (у відповідь на провокацію), так і проактивної (заздалегідь спланованої) агресії. Дія омега-3, за словами науковців, може бути пов’язана зі зниженням запалення у мозку та стабілізацією нервової активності.

За словами науковців, агресія і антисоціальна поведінка можуть частково виникати через дефіцит поживних речовин. Омега-3 раніше пов’язували з профілактикою шизофренії та підтримкою психічного здоров’я. Їхня дія базується на здатності знижувати запалення, стабілізувати клітинні мембрани в мозку та покращувати передачу сигналів між нейронами.

Дослідники наголошують: варто вивчити застосування омега-3 у клінічній практиці, зокрема у психіатрії та кримінальному правосудді. Наразі такі добавки доступні у вигляді капсул з риб’ячим жиром або через харчування — вживання жирної риби, зокрема лосося, скумбрії чи оселедця.

«Батьки, які шукають способи допомогти дитині з агресивною поведінкою, можуть додати до раціону рибу або риб’ячий жир», — додають дослідники.

Окрім зниження агресії, омега-3 можуть зменшити ризик серцево-судинних захворювань, інсультів і смертельних серцевих нападів, що також підтверджено попередніми дослідженнями.