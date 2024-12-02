Лікарі пояснили, як ароматичні свічки впливають на здоров'я

Узимку, особливо під час адвенту, чимало людей люблять вечорами запалювати ароматичні свічки. Як вони впливають на здоров'я? Висновки досліджень щодо викидів свічок або їхнього потенційного впливу неоднозначні. І їх небагато. Однак зрозуміло, що значення має склад свічки.

CNN пише, що занепокоєння щодо безпеки свічок ґрунтується на хімічних реакціях під час їхнього спалювання, а також через штучні ароматизатори і барвники, які створюють різні запахи.

Основне побоювання викликають свічки з парафіну, який є дешевим побічним продуктом, який переважно отримують від очищення нафти.

За даними Національної асоціації свічок, що представляє інтереси американських виробників свічок та їхніх постачальників, парафін є найбільш використовуваним свічковим воском у світі.

Немає загального висновку про те, що саме парафінові свічки зашкодять або ні здоров’ю, вважає пульмонологиня, клінічна доцентка Лернерського коледжу клініки Клівленда, докторка Собіа Фарук. Ризики можуть залежати від різних факторів, зокрема типу і якості свічки, як часто і довго ви її запалюєте, потоку повітря у приміщенні, де горить свічка, стану вашого здоров'я тощо.

Що говорить “свічкова” наука

Коли ви запалюєте парафінову свічку, вона виділяє леткі органічні сполуки, або VOC (летючі органічні сполуки) — гази, які легко та швидко випаровуються в повітря при кімнатній температурі, пояснює доктор Аріфул Хак, лікар-дослідник лікарні Yan'an, Куньмінського медичного університету в Китаї.

За даними Американської легеневої асоціації, ці сполуки зазвичай виділяються з фарб, засобів для чищення, косметики, освіжувачів повітря, вихлопних газів автомобілів, приладів, що спалюють паливо, як-от газові плити тощо. Деякі VOC шкідливі самі по собі, тоді як інші можуть реагувати на інші гази та утворювати забруднюючі речовини, опинившись у повітрі.

Одним із VOC, який часто виділяється зі свічок, є толуол, прозора, безбарвна пароподібна рідина, що має характерний запах і в природі є в сирій нафті. Толуол зареєстрований як токсин із встановленими деякими регуляторними органами обмеженнями впливу. Як пояснив Хаке, толуол — це нейротоксин, пов’язаний із запамороченням, головним болем або більш серйозними ефектами при тривалому впливі.

Бензол, відомий канцероген, є ще одним VOC, що виділяється парафіновими свічками, додав Хаке. Тривалий вплив цієї хімічної речовини пов’язаний із такими захворюваннями крові, як лейкемія. При вдиханні бензол також може подразнювати дихальні шляхи.

“Низка досліджень оцінювала викиди свічок у контрольованих умовах, а також у будинках і показала, що свічки, які горять, сприяють погіршенню якості повітря та збільшують ризик інгаляційного впливу хімічних речовин, що викликає занепокоєння”, — додає докторка Сара Еванс, доцентка кафедри медицини навколишнього середовища та кліматології в Медичній школі Ікана з Єгипту.

За даними дослідження 2015 року, концентрація формальдегіду, що виділяється від запаленої свічки з ароматом полуниці, становила 2098 частин на мільярд, що значно перевищує діапазон від 0 до 400 частин на мільярд, який різні джерела вважають прийнятним. Запалена свічка з ароматом ківі та дині мала загальну концентрацію викидів 12 742 частин на мільярд.

Свічки, виготовлені з соєвого, бджолиного воску або стеарину (кокосової олії або тваринних жирів), часто вважають більш корисними. Але все, що спалюється, виділяє шкідливі частинки або хімікати, каже Еванс, тому ці свічки також виділяють у повітря VOC. Та, за деякими дослідженнями, парафін зазвичай забруднює більше.

Ризик викидів токсичних речовин більший, якщо свічки ароматизовані або пофарбовані. У дослідженні 2015 року свічка без запаху також викликала тривожну концентрацію токсинів, але містила їх значно менше порівняно з ароматичними аналогами.

Є достатньо доказів того, що палаючі свічки вдома можуть бути шкідливими для здоров’я. Особливо вразливі люди з респіраторними проблемами, як-от астма або хронічне обструктивне захворювання легень.

Якщо ви хочете продовжувати використовувати свічки, експерти дають кілька порад щодо мінімізації потенційних ризиків для здоров’я:

Обирайте свічки з маркуванням 100% соєвого, бджолиного або стеаринового воску, коли це можливо.

Якщо ви не можете втриматися від використання ароматичних свічок, шукайте свічки з ефірними оліями або свічки, позначені як без фталатів.

Уникайте фарбованих свічок.

Закривайте кришками свічки, коли вони не використовуються.

Запалюйте свічки в добре провітрюваному приміщенні, щоб зменшити забруднення повітря в приміщенні будь-якою сажею, VOC або димом.

Провітрюйте приміщення після того, як задули свічки.

Приміщення також має бути просторим — краще вітальня, ніж ванна кімната.

Уникайте свічок нижчої якості — як правило, на це вказує їхня ціна — оскільки вони можуть використовувати звичайні воски або ароматизатори.

Гасіть свічки, які виділяють густий чорний дим.

Запалюючи ароматичні свічки, робіть це нечасто, щоб уникнути головного болю або подразнення дихальної системи чи очей.

Не запалюйте свічки біля дітей, вагітних або людей із захворюваннями дихальних шляхів.

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