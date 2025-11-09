У Вільнюсі аеропорт знову призупиняв роботу через повітряні кулі з Білорусі

Увечері 8 листопада Вільнюський аеропорт в Литві тимчасово призупинив роботу через появу повітряних куль, що летіли з території Білорусі.
Про це повідомляє видання Delfi.
За даними Національного центру управління кризами, обмеження у повітряному просторі ввели о 20:45 за місцевим часом після фіксації кількох куль, що прямували у напрямку аеропорту.
Роботу аеропорта планували відновити до 23:45, проте обмеження зняли вже о 21:50.
Представник міністра зв’язку Литви Лукас Пашкявічюс зазначив, що рішення ухвалили максимально швидко, аби мінімізувати незручності для пасажирів і забезпечити безпеку польотів.
За даними LRT, керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями Вілмантас Віткаускас уточнив, що одна з повітряних куль потрапила у "дуже небезпечну зону" — безпосередньо на траєкторію зльоту та посадки літаків.
Через мінливий вітер кулю не могли нейтралізувати, тому служби спостерігали за її рухом, доки вона не залишила небезпечну зону.
- Наприкінці жовтня Вільнюський аеропорт тимчасово закривали тричі, тоді постраждали понад 3,5 тисячі пасажирів. Після інцидентів прем’єр-міністерка Литви Інґа Руґінене скликала засідання Національної комісії з питань безпеки, де ухвалили рішення про можливе закриття кордону з Білоруссю на невизначений термін.