Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Про оборону Покровська-Мирнограда
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
У Вільнюсі аеропорт знову призупиняв роботу через повітряні кулі з Білорусі

Одна з повітряних куль потрапила безпосередньо на траєкторію зльоту та посадки літаків. 

У Вільнюсі аеропорт знову призупиняв роботу через повітряні кулі з Білорусі
аеропорт Вільнюса
Фото: Jörg Carstensen/picture alliance

Увечері 8 листопада Вільнюський аеропорт в Литві тимчасово призупинив роботу через появу повітряних куль, що летіли з території Білорусі

Про це повідомляє видання Delfi.

За даними Національного центру управління кризами, обмеження у повітряному просторі ввели о 20:45 за місцевим часом після фіксації кількох куль, що прямували у напрямку аеропорту. 

Роботу аеропорта планували відновити до 23:45, проте обмеження зняли вже о 21:50.

Представник міністра зв’язку Литви Лукас Пашкявічюс зазначив, що рішення ухвалили максимально швидко, аби мінімізувати незручності для пасажирів і забезпечити безпеку польотів.

За даними LRT, керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями Вілмантас Віткаускас уточнив, що одна з повітряних куль потрапила у "дуже небезпечну зону"безпосередньо на траєкторію зльоту та посадки літаків. 

Через мінливий вітер кулю не могли нейтралізувати, тому служби спостерігали за її рухом, доки вона не залишила небезпечну зону.

  • Наприкінці жовтня Вільнюський аеропорт тимчасово закривали тричі, тоді постраждали понад 3,5 тисячі пасажирів. Після інцидентів прем’єр-міністерка Литви Інґа Руґінене скликала засідання Національної комісії з питань безпеки, де ухвалили рішення про можливе закриття кордону з Білоруссю на невизначений термін.
﻿
