У Вільнюсі аеропорт знову призупиняв роботу через повітряні кулі з Білорусі

Одна з повітряних куль потрапила безпосередньо на траєкторію зльоту та посадки літаків.

Увечері 8 листопада Вільнюський аеропорт в Литві тимчасово призупинив роботу через появу повітряних куль, що летіли з території Білорусі.

Про це повідомляє видання Delfi.

За даними Національного центру управління кризами, обмеження у повітряному просторі ввели о 20:45 за місцевим часом після фіксації кількох куль, що прямували у напрямку аеропорту.

Роботу аеропорта планували відновити до 23:45, проте обмеження зняли вже о 21:50.

Представник міністра зв’язку Литви Лукас Пашкявічюс зазначив, що рішення ухвалили максимально швидко, аби мінімізувати незручності для пасажирів і забезпечити безпеку польотів.

За даними LRT, керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями Вілмантас Віткаускас уточнив, що одна з повітряних куль потрапила у "дуже небезпечну зону" — безпосередньо на траєкторію зльоту та посадки літаків.

Через мінливий вітер кулю не могли нейтралізувати, тому служби спостерігали за її рухом, доки вона не залишила небезпечну зону.