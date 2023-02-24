Іспанія надішле Україні більше танків, ніж обіцяла раніше

Іспанські військовослужбовці на бойових танках Leopard 2E під час навчань Iron Spear 2022 під керівництвом передової бойової гру

Іспанія надішле Україні більше танків Leopard-2A4, ніж обіцяла раніше.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Педро Санчес, пише El Pais.

Йдеться про 10 танків замість шести. Їх мають надіслати “найближчими тижнями або місяцями”.

“Іспанія спробує відправити до Києва 10 танків Leopard “найближчими тижнями або місяцями” замість шести, оголошених у середу”, – пише видання.

Нагадаємо, Педро Санчес прибув до Києва 23 лютого. На спільній пресконференції зі Зеленським прем'єр повідомив, що Іспанія виділить 4,4 млн євро на ініціативу Grain from Ukraine разом із Всесвітньою продовольчою програмою.

Зараз українські військові проходять навчання в Іспанії на танках Leopard.