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Трое мужчин пытались перевезти в Беларусь 800 кг сала на подводах

Их задержали ночью при попытке пересечь границу вне пункта пропуска.

Трое мужчин пытались перевезти в Беларусь 800 кг сала на подводах
Трое мужчин пытались перевезти в Беларусь 800 кг сала на подводах
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники отдела "Пища" Луцкого отряда задержали трех мужчин при попытке пересечь границу в неустановленном месте в направлении Беларуси. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Жители Шацкого района пытались двумя подводами перевезти 800 килограммов сала в 28 мешках. Документов об удостоверении личности и о продукции, которую они перевозили, у мужчин не было.

На задержанных составлены административные документы по ст. 202 "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины" и 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

По данному факту направлено сообщение в компетентные органы по признакам уголовного преступления по ст. 227 (Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции)УК Украины.

Подводы и сало изъяли в установленном порядке представители Национальной полиции.

Напомним, в марте на границе с Румынией пограничники со стрельбой задерживали сигаретных контрабандистов.

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