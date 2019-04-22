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Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах и пригласила в Берлин

"Буду рада принять вас в Берлине в скором времени. В свете стоящих перед вами задач желаю счастья и успеха".

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах и пригласила в Берлин
Ангела Меркель
Фото: EPA/UPG

Канцлер Германии Ангела Меркель шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пригласила его в Берлин.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-служба правительства ФРГ.

"Буду рада принять вас в Берлине в скором времени. В свете стоящих перед вами задач желаю счастья и успеха", - говорится в поздравительной телеграмме.

Меркель отметила, что урегулирование ситуации в Украине и мирное решение конфликта очень важно для Германии, как и реформы юридической системы, децентрализация власти и борьба с коррупцией.

"Федеральное правительство и в будущем будет поддерживать Украину, в особенности, в праве на суверенитет и территориальную целостность", - отмечается в телеграмме канцлера.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента Украины. Явка составила более 62%.

По данным экзит-поллов, проведенных в день выборов, Зеленский одержал побуду на выборах с результатом более 73%.

По состоянию на 8:45 22 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 91,50% электронных протоколов. Владимир Зеленский набрал 73,16% голосов (12 418 592), Петр Порошенко - 24,5% голосов (4 159 656). 2,32% бюллетеней признаны недействительными.

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