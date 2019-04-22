Выборы в Украине показали полное недоверие к старому политическому классу, - Хармс

Украинцы на президентских выборах проявили полное недоверие старому политическому классу.

Такое мнение выразила глава делегации Европейского парламента Ребекка Хармс на пресс-конференции Международных наблюдателей за выборами в Украине, сообщает Укринформ.

"Я наблюдала за всеми выборами в Украине, начиная с 2004 года, и хотела бы сказать, что, на мой взгляд, во время этих выборов избиратели действительно показали, что они недовольны старым политическим классом и выразили ему полное недоверие. Было бы замечательно, если бы политики, которым это недоверие выразили, подумали об этом сигнале, поскольку большое количество украинцев выразило это именно таким образом ", - сказала Хармс.

Она также заверила, что Европейский Союз готов продолжать сотрудничество с Украиной, он будет поддерживать Владимира Зеленского как новоизбранного президента.

"Мы понимаем, что ожидания от господина Зеленского очень высокие, и новый президент должен показать результаты. Это позволит понять, насколько успешно господин Зеленский сможет с этими задачами справиться. Мы понимаем, насколько значительны эти задачи, но мы готовы помочь ", - подчеркнула Хармс.

Как сообщалось, евродепутат Ребекка Хармс приехала в штаб Зеленского вечером 21 апреля после оглашения результатов эксит-поллов.