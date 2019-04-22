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Николаевский губернатор Савченко написал заявление об отставке

Председатель ОГА намерен отдать заявление лично.

Николаевский губернатор Савченко написал заявление об отставке
Фото: пресс-служба

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление об уходе с должности. Об этом сообщил представитель обладминистрации, пишет агентство "Украинские новости".

Савченко намерен сегодня лично отдать заявление в Администрацию Президента, сказано в сообщении.

Савченко был избран народным депутатом от Блока Петра Порошенко в 2014 году. 6 октября 2016 года Порошенко назначил его главой Николаевской областной государственной администрации.

30 марта 2018 года Савченко подал президенту Петру Порошенко свое заявление о сложении полномочий на период расследования в уголовного дела о самоубийстве руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина.

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Источник: "Украинские новости"
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