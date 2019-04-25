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​Рада одобрила проведение сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве

Весенняя сессия ПА НАТО пройдет 22-25 мая 2020 года.

​Рада одобрила проведение сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве
Фото: euromaidanpress.com

Верховная Рада одобрила проведение весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в 2020 году в Киеве.

За соответствующее постановление №10091 в четверг проголосовали 235 депутатов.

Весенняя сессия ПА НАТО пройдет с 22 по 25 мая 2020 года.

Рада решила создать организационный комитет по подготовке и проведению весенней сессии и назначила его председателем спикера парламента.

Комитет в двухнедельный срок должен утвердить план мероприятий по подготовке и проведению сессии.

Кабмину должен определиться с участием соответствующих министерств и других центральных органов, а исполнительная власть - обеспечить своевременное финансирование предусмотренных в смете парламента на 2020 год расходов на проведение этой сессии.

Напомним, 7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также исключили из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.

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Источник: "Українські новини"
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