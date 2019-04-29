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Юнкер не видит разницы между Порошенко и Зеленским в отношении России

"Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину".

Юнкер не видит разницы между Порошенко и Зеленским в отношении России
Фото: EPA/UPG

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит принципиальной разницы между действующим президентом Украины Петром Порошенко и избранным президентом Владимиром Зеленским, если речь идет о России.

Об этом сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Я очень внимательно слушал заявления избранного президента и не нашел никакой существенной разницы между ним и Порошенко, если речь идет о России. Факт, что он стремится завершить войну на востоке Украины, Москве не помогает" - заявил Юнкер.

При этом он не стал высказывать каких-либо оценок будущего президента.

"Увидим. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину. Я всегда в контактах с украинцами подчеркиваю, что борьба с коррупцией должна быть усилена", - отметил президент Еврокомиссии.

"Ни одно другое государство за пределами ЕС не получало от нас такой большой помощи! Украинцы провели основополагающие, сложные реформы. Но избранный президент не против европейской интеграции Украины", - отметил Юнкер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает встречи и переговоров с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

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