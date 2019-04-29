​Порошенко совершил первый рабочий визит после выборов в единственную область, где Зеленский проиграл

Президент Петр Порошенко 29 апреля совершил первый рабочий визит после поражения на выборов. Для этого он выбрал Львовскую область, единственную, где Владимир Зеленский набрал меньше голосов, чем Порошенко.

О поездке сообщается на сайте главы государства.

Вместе с семьей Порошенко почтил память погибших Героев Небесной Сотни и участников АТО на Лычаковском кладбище во Львове, а также принял участие в пасхальных мероприятиях в львовском Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого.

"Очень важными источником украинского национального духа является вера в счастливое будущее нашего государства, нашей церкви и нашего народа. На Львовщине, в Галичине никогда не теряли веры в победу. Мы точно не сдадим ничего, что было завоевано за последние пять лет. С Божьей помощью, с молитвой точно будем работать на то, чтобы наше государство двигалась в Европу", - заявил Порошенко во Львове.

Порошенко поздравил львовян с Пасхой и поблагодарил Львовскую область за поддержку. "800 тысяч жителей Львовской области проголосовали за меня и мою команду. И я сегодня здесь, чтобы поблагодарить каждого из вас. Я очень ценю это доверие. Это огромная сила. Вместе нас больше 4,5 млн украинцев, которые верят в светлое европейское будущее нашего государства. И мы будем делать все возможное для того, чтобы на нашу сторону привлечь больше людей", - заявил президент Украины, который покинет Банковую меньше чем через месяц.

Порошенко добавил, что он благодарен украинскому народу за "большое счастье быть лидером этого государства и этой великой нации эти пять лет".

Напомним, что во Львовской области Порошенко набрал 62,79% голосов.