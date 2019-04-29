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​Порошенко совершил первый рабочий визит после выборов в единственную область, где Зеленский проиграл

"На Львовщине, в Галичине никогда не теряли веры в победу".

​Порошенко совершил первый рабочий визит после выборов в единственную область, где Зеленский проиграл
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко 29 апреля совершил первый рабочий визит после поражения на выборов. Для этого он выбрал Львовскую область, единственную, где Владимир Зеленский набрал меньше голосов, чем Порошенко.

О поездке сообщается на сайте главы государства.

Вместе с семьей Порошенко почтил память погибших Героев Небесной Сотни и участников АТО на Лычаковском кладбище во Львове, а также принял участие в пасхальных мероприятиях в львовском Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого.

"Очень важными источником украинского национального духа является вера в счастливое будущее нашего государства, нашей церкви и нашего народа. На Львовщине, в Галичине никогда не теряли веры в победу. Мы точно не сдадим ничего, что было завоевано за последние пять лет. С Божьей помощью, с молитвой точно будем работать на то, чтобы наше государство двигалась в Европу", - заявил Порошенко во Львове.

Порошенко поздравил львовян с Пасхой и поблагодарил Львовскую область за поддержку. "800 тысяч жителей Львовской области проголосовали за меня и мою команду. И я сегодня здесь, чтобы поблагодарить каждого из вас. Я очень ценю это доверие. Это огромная сила. Вместе нас больше 4,5 млн украинцев, которые верят в светлое европейское будущее нашего государства. И мы будем делать все возможное для того, чтобы на нашу сторону привлечь больше людей", - заявил президент Украины, который покинет Банковую меньше чем через месяц.

Порошенко добавил, что он благодарен украинскому народу за "большое счастье быть лидером этого государства и этой великой нации эти пять лет".

Напомним, что во Львовской области Порошенко набрал 62,79% голосов.

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