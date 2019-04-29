Порошенко сменил представителя Украины при международных организациях в Вене

Президент Петр Порошенко уволил Игоря Прокопчука с должности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене (Австрия), назначив вместо него Евгения Цимбалюка.

Об этом говорится в указах №174 и №175 от 29 апреля.

Игорь Прокопчук занимал эту должность с июня 2010 года, он был назначен тогда Президентом Виктором Януковичем вместо Владимира Ельченко.

46-летний Цимбалюк в 2015-2018 годах был послом Украины в Кении.

Цимбалюк также занимал должности посла на Коморских островах, посла в Руанде и Танзании, а также постоянного представителя Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), постоянного представителя Украины при Программе ООН по населенным пунктам (Хабитат) по совместительству.