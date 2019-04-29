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Порошенко сменил представителя Украины при международных организациях в Вене

Вместо Игоря Прокопчука назначен Евгений Цимбалюк.

Порошенко сменил представителя Украины при международных организациях в Вене
Ігор Прокопчук
Фото: Вячеслав Берлог

Президент Петр Порошенко уволил Игоря Прокопчука с должности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене (Австрия), назначив вместо него Евгения Цимбалюка.

Об этом говорится в указах №174 и №175 от 29 апреля.

Игорь Прокопчук занимал эту должность с июня 2010 года, он был назначен тогда Президентом Виктором Януковичем вместо Владимира Ельченко.

46-летний Цимбалюк в 2015-2018 годах был послом Украины в Кении.

Цимбалюк также занимал должности посла на Коморских островах, посла в Руанде и Танзании, а также постоянного представителя Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), постоянного представителя Украины при Программе ООН по населенным пунктам (Хабитат) по совместительству.

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Источник: "Українські новини"
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