​Зеленский пообещал не подвести Украину

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что не подведет на посту главы государства.

Об этом он сказал в видеообращении по случаю объявления результатов выборов президента Украины, которое состоялось 30 апреля.

"В этой дате есть определенный символизм. 230 лет назад состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. Я не сравниваю себя с этим великим политическим деятелем, пока еще рано. Но я его процитирую: "Трудись, чтобы в твоей душе не умерли те крошечные искры небесного огня, что зовутся совестью". Вот это я вам обещаю: обещаю трудиться, обещаю вас не подвести", - заявил Зеленский.

Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента, явка избирателей составила 61,37%. За Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за Порошенко - 24,45%.

Инаугурация избранного президента состоится не позднее чем через 30 дней.