"Тоді це сприймалося так, ніби діти прийшли пограти в контрастрайк", - екс-керівник "Омеги" дав свідчення в суді по Майдану
"Тоді це сприймалося так, ніби діти прийшли пограти в контрастрайк", - екс-керівник "Омеги" дав свідчення в суді по Майдану
Порошенко выступил против предоставления россиянам "святого украинского гражданства"
Порошенко выступил против предоставления россиянам "святого украинского гражданства"
Ломаченко начал сотрудничество с известным брендом часов
Ломаченко начал сотрудничество с известным брендом часов
Встреча двух диктаторов. Обратная сторона визита Ким Чен Ына во Владивосток
Встреча двух диктаторов. Обратная сторона визита Ким Чен Ына во Владивосток
Месси установил симпатичный рекорд Ла Лиги XXI века
Месси установил симпатичный рекорд Ла Лиги XXI века
Путин заговорил об "общем гражданстве" для Украины и России
Путин заговорил об "общем гражданстве" для Украины и России
Российские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Российские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Лидер "Манчестер Юнайтед" ходит по полю больше половины игрового времени
Лидер "Манчестер Юнайтед" ходит по полю больше половины игрового времени
​Путин предложил Зеленскому вернуть Саакашвили в Украину
​Путин предложил Зеленскому вернуть Саакашвили в Украину
ГлавнаяПолитика

​Зеленский пообещал не подвести Украину

Избранный президент процитировал Джорджа Вашингтона.

​Зеленский пообещал не подвести Украину
Фото: EPA/UPG

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что не подведет на посту главы государства.

Об этом он сказал в видеообращении по случаю объявления результатов выборов президента Украины, которое состоялось 30 апреля.

"В этой дате есть определенный символизм. 230 лет назад состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. Я не сравниваю себя с этим великим политическим деятелем, пока еще рано. Но я его процитирую: "Трудись, чтобы в твоей душе не умерли те крошечные искры небесного огня, что зовутся совестью". Вот это я вам обещаю: обещаю трудиться, обещаю вас не подвести", - заявил Зеленский.

Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента, явка избирателей составила 61,37%. За Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за Порошенко - 24,45%.

Инаугурация избранного президента состоится не позднее чем через 30 дней.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также